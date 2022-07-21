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NBA／哈登正式降薪續約2年 為76人保留補強彈性

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
「大鬍子」哈登已經正式降薪續留76人。 美聯社
「大鬍子」哈登已經正式降薪續留76人。 美聯社

美國職籃NBA消息人士今天告訴「費城詢問報」（The PhiladelphiaInquirer），「大鬍子」哈登已經同意與費城76人簽下2年6860萬美元（約新台幣20億7206萬元）的合約。

法新社與路透社引述費城詢問報和ESPN等媒體報導，哈登（James Harden）不到一個月前拒絕行使下季4740萬美元（約新台幣14億3000萬元）球員選擇權成為自由球員，為了力拚生涯首座冠軍，哈登主動降薪，讓76人能夠擁有更多薪資空間加強陣容。

據報導，哈登這份合約在2022-23賽季的年薪為3300萬美元，2023-24賽季的年薪則是3560萬美元，他也可以拒絕行使球員選項，跳出合約，在2022-23賽季後成為自由球員。

在哈登等待續約之際，76人簽下前鋒塔克（P.J.Tucker）和前鋒豪斯（Danuel House）。

10次入選全明星的哈登在上個賽季交易期限前，從布魯克林籃網轉隊到費城76人，籃網則透過交易換來明星後衛西蒙斯（Ben Simmons）。

哈登效力76人的21場例行賽中，場均貢獻21分、10.5助攻、7.1籃板；2分球命中率40.2%，3分球命中率32.6%。

76人在季後賽第二輪輸給邁阿密熱火後，哈登說他將「不惜一切代價，幫助這支球隊繼續成長，讓我們與最棒的隊友並肩作戰」。

32歲的哈登轉戰籃網和76人前，曾為奧克拉荷馬雷霆和休士頓火箭效力。他在13個球季中出賽942場，場均獲得24.9分、5.6籃板和6.8助攻。

在效力火箭期間，哈登連續3個賽季（2018-20）為得分王，並在2017-18賽季為年度最有價值球員（MVP）。

哈登 76人 籃網

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