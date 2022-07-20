NBA／生涯年卻涉家暴案 黃蜂布里吉斯遭起訴前途黯淡

效力於黃蜂隊的前鋒布里吉斯（Miles Bridges），本月初因在孩子面前家暴女友，在本日遭到法院正式起訴，他也將面臨三大指控。

洛杉磯地方檢察官加斯科（George Gascon），在接受媒體訪問時表示：「家暴會造成身體、精神和情感上的創傷，對受害者會產生影響，同時目睹家庭暴力的兒童，會造成難以評出的影響。」

此外加斯科還提到，布里吉斯將會面臨傷害罪、虐待兒童等多項指控，而後者在6月底案件發生後遭逮，並以13萬美元交保，同時聯盟以及黃蜂隊也正在對這此事件展開調查，黃蜂隊相關人員表示：「這是一件非常嚴重的事情，我們將會持續調查，但目前事件已進入法律流程，球隊將不會給予任何評論。」

而身為受害者的布里吉斯女友強森（Mychelle Johnson），同時也是孩子的母親，他曾在7月初於Instagram發布照片，驗傷報告指出勒痕、腦震盪、鼻骨骨折、肋骨挫傷、多處瘀傷和頸部肌肉拉傷，傷勢極為嚴重。

本季成為受限自由球員的布里吉斯，上賽季打出平均20分7籃板的頂尖數據，在他被捕前黃蜂隊就已提出合格報價，不過卻因家暴案纏身，他將有可能從此消失在NBA中。