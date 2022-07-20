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NBA／談艾頓續約事件 太陽教頭：別說謊了誰不愛錢

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽教頭威廉斯（Monty Williams）。 路透社
太陽教頭威廉斯（Monty Williams）。 路透社

太陽明星中鋒艾頓（Deandre Ayton）在今年休賽季成為受限自由球員後，一度獲得溜馬開出的4年1.33億美元頂薪合約，不過太陽立即跟進報價，讓他們的當家中鋒能繼續留在球隊效力，而近日總教練威廉斯（Monty Williams）也對這起「續約人生」發表看法。

據外媒報導，威廉斯在接受訪問時坦言，搞定艾頓的合約能幫助球隊減少困擾，並直言續約價碼不會影響艾頓與球隊關係，一切只是在商言商，「當你在NBA中，作為一名教練或球員，會很熱愛這份工作，但追根究底是因為你會獲得很多錢，但人們卻說這與錢無關，這一定是個謊言。我是名NBA教練，我打賭我要是在各州找到一份高中球隊教練的工作，或許多少有點樂趣以及更少壓力。但我們正在NBA中，我們熱愛聯盟與比賽，同時還能賺到與其他人相比更多錢。」最後他表示，那些說「這不是錢的問題」的人很可笑。

威廉斯同時也談論到太陽遭到淘汰的第7戰表現，艾頓與教練團發生衝突，因此下半場坐了冷板凳，他說：「我只是在做好自己的工作，沒必要說些什麼。那是糟糕的一天，但上賽季也是驚奇的一季。很不幸的，整個體壇到社會，全都聚焦在一件糟糕的事情。」

至於事主艾頓也親自回應：「第7戰很奇怪，我們不是一個團隊，但都過去了，現在我們該向前了持續前進。」

太陽上季奪下傲視聯盟64勝18敗的成績，可惜在西區季後賽第二輪遭到獨行俠淘汰出局。

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