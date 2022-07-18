足球／中國退出後 四國爭取2023亞洲盃決賽主辦權
官員今天表示，中國考量到境內COVID-19疫情，放棄2023年亞洲盃（Asian Cup）足球決賽主辦權後，澳洲、韓國、卡達和印尼正在申辦，最終由那個國家出線將於10月宣布。
法新社報導，中國5月宣布停辦這項包含24支球隊的賽事，因為該國奉行「清零政策」，這讓舉辦體育賽事成為重大挑戰。
在本月15日申辦受理日期截止後，亞洲足球聯盟（AFC）公布爭取主辦下屆賽事的國家。
澳洲的目標是繼2015年後第2度主辦這項比賽；韓國也曾在1960年主辦亞洲盃；2022年世界盃的東道國卡達曾在1988年和2011年兩度舉辦這項賽事；印尼則是首次申辦亞洲盃。
AFC將於10月17日宣布新主辦國。
亞洲盃每4年舉辦一次。上屆2019年在卡達舉行。
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