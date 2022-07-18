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NBA／「可愛」在那裡？雷納德秀中國菜舊視頻突引發關注

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德在節目中大秀廚藝、自己下廚煮中國料理。 美聯社
雷納德在節目中大秀廚藝、自己下廚煮中國料理。 美聯社

上季一場都未出賽的雷納德（Kawhi Leonard），年初和他的舅舅身兼經紀人羅伯森（Dennis Robertson）一起參加一檔中國烹飪節目，他在節目中大秀廚藝、自己下廚煮中國料理，神情相當愉悅。該視頻應該是年初時中國虎年春節特別節目的一個橋段，不過，卻在最近一時之間引起美國粉絲的注意，美媒ClutchPoints推特甚至多達33萬次觀看，以為他休賽季去學煮中國菜了，但細看才知是一段舊視頻，可能是他久未現身，才引起關注。

雷納德在去年季後賽第二輪對爵士受傷，後續在7月進行了手術，雖然今年曾傳出雷納德有可能提前歸隊的消息，但最終球團仍是選擇讓他缺席整個賽季，再加上另一星喬治（Paul George）也只打了31場，快艇這個賽季無緣挺進季後賽。

視頻中雷納德在一節目中做中國菜，他的經紀人舅舅羅伯森也一同出席，平時在場上以話少又面無表情著稱的雷納德，在該節目中顯得相當興奮，不但秀一手好廚藝，還在品嘗食物時多次開懷大笑，讓粉絲看到他私下最多才多藝的一面。

不過，雷納德由於最近都沒有任何動態，因此美國媒體報導時，仍是關注他休賽時的狀況，也期待下季能夠重回場上，為快艇隊來奮戰。

手術 下廚

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