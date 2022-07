NBA／「可愛」在那裡？雷納德秀中國菜舊視頻突引發關注

上季一場都未出賽的雷納德(Kawhi Leonard),年初和他的舅舅身兼經紀人羅伯森(Dennis Robertson)一起參加一檔中國烹飪節目,他在節目中大秀廚藝、自己下廚煮中國料理,神情相當愉悅。該視頻應該是年初時中國虎年春節特別節目的一個橋段,不過,卻在最近一時之間引起美國粉絲的注意,美媒ClutchPoints推特甚至多達33萬次觀看,以為他休賽季去學煮中國菜了,但細看才知是一段舊視頻,可能是他久未現身,才引起關注。

雷納德在去年季後賽第二輪對爵士受傷,後續在7月進行了手術,雖然今年曾傳出雷納德有可能提前歸隊的消息,但最終球團仍是選擇讓他缺席整個賽季,再加上另一星喬治(Paul George)也只打了31場,快艇這個賽季無緣挺進季後賽。

視頻中雷納德在一節目中做中國菜,他的經紀人舅舅羅伯森也一同出席,平時在場上以話少又面無表情著稱的雷納德,在該節目中顯得相當興奮,不但秀一手好廚藝,還在品嘗食物時多次開懷大笑,讓粉絲看到他私下最多才多藝的一面。

不過,雷納德由於最近都沒有任何動態,因此美國媒體報導時,仍是關注他休賽時的狀況,也期待下季能夠重回場上,為快艇隊來奮戰。

Chef Kawhi Leonard puts his cooking skills to the test as he tries his hand at making Chinese food 🧑‍🍳pic.twitter.com/KgUzXHqUso