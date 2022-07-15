NBA／德拉基奇坦言在籃網不快樂 兩位巨星只在乎個人表現

聯合新聞網／ 綜合報導
老將德拉基奇稱和兩位巨星杜蘭特、厄文打球非常艱難。 美聯社
老將德拉基奇稱和兩位巨星杜蘭特、厄文打球非常艱難。 美聯社

去年下半季投靠籃網的老將德拉基奇（Goran Dragic），新賽季以1年290萬美金(約8600萬台幣)合約加盟公牛，日前他接受斯洛維尼亞當地媒體採訪，透露再次轉隊的原因是和兩位巨星杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)打球非常艱難，「他們只在乎個人表現，而不是為團隊而戰。」

36歲的德拉基奇去年夏天遭效力7年的熱火交易到暴龍，當時僅替暴龍打了5場比賽，就在今年2月再轉手至馬刺，隨即被買斷合約，最終他選擇加盟有冠軍希望的籃網，不料籃網在季後賽首輪就遭綠衫軍橫掃出局，今夏德拉基奇決定改效力公牛。

上季德拉基奇為籃網出賽16場，其中6場先發，場均能貢獻7.3分、4.8助攻和3.2籃板，不過他日前透露，自己在籃網這段時間並不開心，「我和一些球星一起打球，像是杜蘭特和厄文，我必須承認，這很難，因為重點不是團隊，而是個人表現。上個賽季真的很不成功，但這些都已經過去了，現在我只能向前看。」

而先前也有傳出德拉基奇休賽期間會考慮加入獨行俠，擔任同鄉小老弟唐西奇(Luka Doncic)的助手，對此他坦言，「獨行俠確實有和我聯繫，但他們不期望我扮演重要的角色，有可能打一天休五天，我還不打算過上退休般的生活，只在板凳上當啦啦隊。」但德拉基奇認為，自己還有能力能在每場比賽至少上場20分鐘，因此最終選擇以老將底薪加盟公牛。

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