T1聯盟／雲豹火速簽新秀陳孝榕 蘇翊傑：我們很適合他

T1聯盟桃園雲豹隊昨天在選秀會挑中3名後衛，今天立即就宣布簽下首輪指名的陳孝榕，總經理蘇翊傑說：「孝榕在場上速度很快，打球又刁鑽，外線投射能力更不用講，所以我覺得再繼續進步下去，未來發展會更好，我們球隊非常適合他，我相信在寶哥的配置與整合下，他一定會有所發揮與成長。」

陳孝榕來自國立台灣科技大學，主打控球後衛，身高181公分、體重72公斤，大三留下場均10.7分、4.1籃板、1.4助攻、1.1抄截成績，也名列本屆T1聯盟選秀會的大物名單中，陳孝榕謙虛地表示，很榮幸被列為選秀大物之一，他說：「很感謝雲豹球團的青睞，未來在場上就是以平常心態面對，努力幫球隊贏下更多比賽。」

總教練劉嘉發認為，身為教練，就是要讓新人進到職業運動後，發揮他們最大價值，他說：「職業賽場上與大學不同，來到職業新球員開始要學習如何與外援搭配，而不是過去他打得如何，到職業隊就會變成怎麼樣，接下來教練團會針對他個人找尋他最適合的方式，讓他在場上發揮自己最大價值，最終成為真正的大物。」

與球隊簽約後，陳孝榕立刻前往球場與隊友碰面，並跟著球隊訓練，他表示，報到之前就有聽說寶哥練球菜單蠻累的，現在親身體驗後，真的很累，但相信自己能夠撐過去，寶哥是一個很關心球員的教練，同樣又是後衛出身，所以一定相信會從他身上學到許多寶貴經驗。

陳孝榕也表示，加上球隊後最想與鄭瑋搭配，「因為他是我新民國中、南湖高中學長，從以前就一直關注他，所以我想要在比賽中把球傳到他手上，然後看著他投進，這是我很期待的事。」

其實在陳孝榕畢業前後都陸續有球隊與之接洽，但最後會選擇雲豹，最主要原因是考量上場時間，他強調，加入球隊後當然會以團隊勝利為主，會在選秀會上霸氣喊出要奪下新人王，是希望把個人獎項當成持續進步目標，讓自己始終保持著往前的動力。