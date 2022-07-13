NBA／肯定柯瑞改變比賽 皮朋認為現今球員必須會投籃

名人堂球員皮朋(Scottie Pippen)之子，皮朋二世(Scotty Pippen Jr.)在今年獲得湖人隊雙向合約，並為其出戰夏季聯賽，而身為父親的他近日在出席比賽支持兒子時，被訪問到是否認為現今球員更強時，毫不猶豫的給了肯定答案。

據《ESPN》報導，皮朋被問到是否認為當今球員比過去更出色時表示：「我的答案是yes，我認為這些球員，他們的實力與耐心非常的好，因此現在的比賽強度比過往更加艱難。」他補充道，要跟上節奏「必須會投籃」，如果不會投籃你只能坐在板凳上。

Scottie Pippen said that "this is a tougher era to be successful in" compared to when he was playing. pic.twitter.com/gWynsgYIBO — SportsCenter (@SportsCenter) July 11, 2022

而皮朋認為現在比賽風格大改變的最主要原因，就是勇士球星柯瑞(Stephen Curry)為全聯盟帶來的影響力，「我認為這是個更難成功的時代，因為需要有投籃能力，現今比賽中，具有遠投技巧的球員更具價值。」

和多數名宿「貴古賤今」不同，事實上這並非皮朋第一次公開肯定現代的籃球比賽更不容易應付，但他還是強調，這種時代的比較永遠無法得出真正的結果。