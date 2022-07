NBA／肯定柯瑞改變比賽 皮朋認為現今球員必須會投籃

名人堂球員皮朋(Scottie Pippen)之子,皮朋二世(Scotty Pippen Jr.)在今年獲得湖人隊雙向合約,並為其出戰夏季聯賽,而身為父親的他近日在出席比賽支持兒子時,被訪問到是否認為現今球員更強時,毫不猶豫的給了肯定答案。

據《ESPN》報導,皮朋被問到是否認為當今球員比過去更出色時表示:「我的答案是yes,我認為這些球員,他們的實力與耐心非常的好,因此現在的比賽強度比過往更加艱難。」他補充道,要跟上節奏「必須會投籃」,如果不會投籃你只能坐在板凳上。

Scottie Pippen said that "this is a tougher era to be successful in" compared to when he was playing. pic.twitter.com/gWynsgYIBO