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NBA／「希望影響年輕球員」 里拉德再表忠誠不願抱團

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德與拓荒者完成頂薪續約，年薪突破6000萬美元。 路透
里拉德與拓荒者完成頂薪續約，年薪突破6000萬美元。 路透

拓荒者隊當家球星里拉德（Damian Lillard）日前與球團簽下2年總值1.22億美金（約台幣36億元）的超級大約，將至少續留波特蘭至2026-27賽季。他說：「我很高興成為始終如一的那個人。」甚至期望能影響新一代的球員們別總是「抱團」。

與拓荒者提前續約後，里拉德也再度發表自己的「忠誠宣言」，強調在這個抱團的時代下，期盼自己能替年輕球員樹立標竿：「我很高興成為始終如一的那個人。我們的熱情與自豪不僅止於球衣後面的名字，也絕對包含胸前所代表的球隊」、「更讓我自豪的是我對球隊的忠誠與承諾，期望能影響到往後支持這一切的球員。」

至於繼續待在拓荒者能否奪冠的問題，里拉德則重申目標是讓球隊回到競爭行列：「雖然我們可能需要10倍的奇蹟才能達成，但就算沒有成功，我也會接受。」

拓荒者隊主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）對此則說：「現在的超級球星與我們這一代很不同，他們掌握了自己的職業生涯。如果他們不想待在某支球隊，可以找到方法去到他們想去的地方。而里拉德很清楚自己想在波特蘭球迷面前打球，我對此非常尊敬他。」

這回拓荒者和里拉德簽下2年1.22億美金鉅約，數據網站《StatMuse》也打趣表示，自家教頭畢拉普斯17年球員生涯累積薪資為1.07億美金，還遠不及里拉德2年的薪水。

里拉德 拓荒者

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