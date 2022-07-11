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NBA／球迷丟灰熊球要簽名 柯瑞假裝嚇壞一腳將球踢回

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞（Stephen Curry）。 美聯社
柯瑞（Stephen Curry）。 美聯社

柯瑞(Stephen Curry)近日參加美國世紀名人高爾夫錦標賽時，一名球迷丟球給他向他要簽名，當柯瑞發現這顆球竟是灰熊的球，他一腳將球踢回，搞笑動作讓一旁觀眾笑翻。

「美國世紀名人高爾夫錦標賽」是1990年由「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)和其他2位不同領域明星共同創立的賽事，為一場54洞的非正式比賽，每年7月在加州南太浩湖舉行，邀請各領域的運動明星、演藝明星來共襄盛舉，今年共有87人受邀，熱愛打高爾夫球的柯瑞、「惡漢」巴克利(Charles Barkley)都有受邀參加。

柯瑞是出了名的高爾夫愛好者，他在這次比賽中也一展長才，第一回合就在97碼外「開火」，球落地後倒轉直入洞口一桿進洞，柯瑞興奮到振臂歡呼，和桿弟在球道中跳起來撞胸慶祝。

柯瑞也不忘在高球場上展現他的籃球身手，輕鬆投進三分球後，他比出掀起熱潮的招牌「晚安」慶祝手勢，讓滿場球迷歡聲雷動。

此外，柯瑞在比賽過程中與球迷的互動也吸引了眾人的目光，有球迷自願用伏地挺身換取柯瑞簽名，柯瑞表示「就用我的背號(30)吧」，球迷後來輕鬆做完30下後，開心得到偶像的簽名與合照。

另有一名球迷丟了一顆「迷你」籃球給他，希望柯瑞幫他簽名，柯瑞接到球後發現竟是勇士今年季後賽對手灰熊的球，他露出驚訝表情，隨後一腳把球踢回去，灣區媒體因此笑說，柯瑞果然是「小氣之王」。

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