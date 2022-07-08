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NBA／找到「使用說明書」 湖人新教頭預言衛少下季會大爆發

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人新教頭有信心衛少下季會大爆發。 路透社
湖人新教頭有信心衛少下季會大爆發。 路透社

公鹿助理教練漢姆（Darvin Ham）休賽期間成為湖人先主帥，近日他透露自己已找到衛斯特布魯克(Russell Westbrook)使用說明書，並相當有信心衛少下季會大爆發。

衛斯特布魯克去年被交易至湖人，與詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）共組「三巨頭」，當時被視為奪冠大熱門，然而三巨頭並未擦撞出預期的火花，連附加賽都未打入就慘遭淘汰，休賽期間球團開除總教練佛蓋爾（Frank Vogel），後來也選定漢姆為新任教頭。

湖人新任總教練漢姆透露已找到衛斯特布魯克的使用說明書。 路透
湖人新任總教練漢姆透露已找到衛斯特布魯克的使用說明書。 路透

近期NBA自由市場開啟，有不少消息指出籃網和湖人有意要讓兩隊後衛厄文（Kyrie Irving）、衛斯特布魯克互換東家，不過漢姆今天表示，球隊已經找到辦法使用衛斯特布魯克。

「我認為衛斯特布魯克太早被外界看扁了，我最近和他有一些很棒的交流，我們見過面、吃過晚餐、也用電話或傳訊息溝通，我很喜歡衛斯特布魯克，他的態度和打球的方式，他是一名很偉大的球員，我有設計一個詳盡的計畫，一個他的『使用說明書』，我已經給他看過了，我認為他今年會大爆發，我們不會削弱他的能量，只是讓他變得更多樣化，重新改變他的定位。」

漢姆也強調，衛斯特布魯克未來依舊會是球隊先發的一員「這是我們想要呈現的陣容，必須在場上的類型。」

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