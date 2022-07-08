T1聯盟／裕隆悍將報到 盧冠軒加盟太陽、胡凱翔當獵鷹

在PLG台新夢想家隊宣布前裕隆隊球員盧冠良加盟訊息後，T1聯盟兩支球隊也在今天證實簽下在自由市場上的前裕隆球員，其中包括盧冠軒將投奔台中葳格太陽隊，而胡凱翔則將披上台南台鋼獵鷹隊戰袍，成為球隊的即戰力。

裕隆今年夏天多名主力球員投入自由市場，包括周柏臣、盧冠良、盧冠軒與胡凱翔，其中在PLG夢想家率先公布盧冠良的加盟訊息後，盧冠軒與胡凱翔則確定落腳T1聯盟。

其中身高182公分的盧冠軒將落腳太陽，太陽總經理汪蔚傑相當期待盧冠軒能為球隊帶來即戰力，「相信冠軒能對我們本土後衛群帶來很多助力，無論是是經驗或外圍火力，都可分擔不少責任。經過我這幾年觀察冠軒在裕隆的表現，他比較屬於攻擊型的控球，搭配洋將更能適應我們球隊。」

季外有多支球隊都對盧冠軒表達高度興趣，但他最終選擇太陽隊，他解釋：「因為我有看過太陽的打法，球風相當無私，我也是屬於比較喜歡製造空檔幫助隊友的類型，我希望可以幫助球隊，與隊友們一同成長。」

而來自屏東的胡凱翔，則是將披上獵鷹戰袍，早在他國中時期就因為著迷廟會活動牽起和台南的緣分，「別人都是為了美食跑到台南，但我是國中階段常跟著廟會活動到台南，北上打球之後還是一樣，每到周末還會特地到台南看廟會的表演，這算是我的休閒娛樂。」