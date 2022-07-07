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NBA／曾拒湖人25億延長合約 美媒爆施羅德又要領低薪了

聯合新聞網／ 綜合報導
施羅德。 路透社
施羅德。 路透社

曾為湖人隊主控的施羅德（Dennis Schroder），在2020-21年賽季拒絕洛杉磯開出的大約，最後他僅以1年590萬美金（約新台幣1億7500萬元）合約轉戰塞爾蒂克，之後還被送到火箭。恢復自由身的他行情依舊不佳，目前傳出可能會和熱火簽下1年650萬美金（約新台幣1億9340萬元台幣）合約。

《Bleacher Report》預測，施羅德將以1年650萬美金合約加盟熱火，成為邁阿密主控羅瑞（Kyle Lowry）的替補，若一切成真，施羅德將面臨連2季低薪的窘境。

施羅德在2020-21賽季曾是湖人隊主控，當時傳出他為了到發揮空間更大的球隊、爭取更大約，拒絕湖人季中開出的4年8400萬（約新台幣25億元）美金延長合約，沒想到錯估情勢，最後只以1年590萬美金加盟塞爾蒂克，之後又被交易到重建中的火箭，遭外界各種冷嘲熱諷。

施羅德也曾為此在個人IG貼出梗圖自嘲：「請在這裡留下你覺得最棒的『搞砸荷包』笑話。」不過之後再度受訪時，他又改口當初根本沒收到湖人4年8400萬美金的報價：「他們從來沒給我這份合約，我們確實有討論續約，但我並沒有得到報價。」

火箭 洛杉磯 建中 邁阿密

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