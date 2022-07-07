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NBA／球員簽約起跑 威廉森頂薪續約：不會讓鵜鶘失望

中央社／ 紐奧良6日綜合外電報導
聯盟簽約起跑日，紐奧良鵜鶘證實以指定新人頂薪合約與威廉森續約。 美聯社
聯盟簽約起跑日，紐奧良鵜鶘證實以指定新人頂薪合約與威廉森續約。 美聯社

美國職籃NBA 2022-23球季今天是球員與球隊簽約起跑日，紐奧良鵜鶘證實以指定新人頂薪合約與威廉森續約，而向布魯克林籃網提出交易申請的杜蘭特動向仍是聯盟關注焦點。

法新社報導，鵜鶘與威廉森（Zion Williamson）這紙5年合約價值1.93億美元（約新台幣58億元），不過據報浮動條款獎勵可能將合約金額推升至2.31億美元。

威廉森是2019年NBA選秀狀元，他2019至2021球季共出賽85場，平均可得25.7分、7籃板和3.2助攻。

今天過22歲生日的威廉森回答媒體詢問提到，整整一年前他得知自己右腳骨折，導致他錯過整個賽季。

他表示，即便自己職籃生涯剛起步就遭遇挫折，但很感謝鵜鶘堅持留下他。

威廉森表示：「鵜鶘送給我這個生日大禮，我不會讓他們失望。」他說：「我不會讓紐奧良失望，不會讓家人失望，最重要的是，我不會讓自己失望。」

華盛頓巫師今天也證實，與3度入選明星賽後衛的比爾（Bradley Beal）續約。畢爾在NBA的10年都效力於巫師。

此外，整個聯盟仍在臆測杜蘭特（Kevin Durant）的動向。杜蘭特上週向球隊提出將他交易出去的要求。據報導，兩度奪得NBA總冠軍、2014年最有價值球員杜蘭特，希望能加盟鳳凰城太陽或邁阿密熱火。

不過杜蘭特與籃網簽有4年1.98億美元合約，籃網不見得會把他交易出去，而是以球隊利益為優先考量。

杜蘭特2019年以自由球員身分加入籃網，但首季因阿基里斯腱受傷未能出賽。過去2球季他為籃網出賽90場，2021年球季助球隊打進季後賽，但第2輪遭到淘汰，2022年季後賽第1輪即遭淘汰。

杜蘭特 籃網 威廉森

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