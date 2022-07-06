NBA／柯瑞總冠軍賽G1戰袍拍賣 出價101次後以600萬元售出

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）相關收藏品持續以高價售出，他上月出戰NBA總冠軍賽第一戰所穿的球衣在拍賣網站上，以20萬3330美元（約新台幣606萬元）售出。

路透社報導，金州勇士（Golden State Warriors）後衛柯瑞這件球衣吸引了101次出價。

勇士在6月2日的總冠軍賽第一戰輸給波士頓塞爾蒂克（Boston Celtics），當時柯瑞第一節轟進6個三分球，創下NBA總冠軍賽史上單節投出最多三分球的紀錄。

勇士後來在6場系列賽中順利擊敗塞爾蒂克，抱回總冠軍，柯瑞也獲封總冠軍賽最有價值球員（MVP）。

但柯瑞這件球衣的拍賣金額，仍不及已故球星布萊恩（Kobe Bryant）在新秀賽季所穿球衣以369萬美元（約新台幣1.1億元）售出的紀錄。

其他近期以高價售出的柯瑞相關收藏品，包括他親筆簽名的2009「帕尼尼絕對大事記系列」（Panini Absolute Memorabilia Signature Materials）新秀球員卡，以49萬2000美元售出；2009「季後賽國家寶藏系列」（Playoff National Treasures）球員卡，以72萬美元售出；以及他在2016年NBA總冠軍賽第一戰所穿球衣，以34萬3200美元售出。

柯瑞相關收藏品近期升值的原因之一是他成為NBA史上贏得1次總冠軍賽MVP及2次年度MVP的10名球員之一。他也在去年12月打破聯盟歷來投進最多三分球的紀錄。