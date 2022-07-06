NBA／雷霆榜眼改寫夏季聯賽紀錄 隊友吉迪讚喜歡跟他打球

雷霆今年選秀榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren），今天在夏季聯賽首度披上雷霆戰袍登場，並在上場短短24分鐘內就拿下23分、7籃板、4助攻和6阻攻，並成為夏季聯賽史上首位單場投進4顆三分球同時又有5次以上阻攻的球員。

身高216公分但體重僅有88公斤的霍姆葛倫，靠著非傳統長人的靈敏度與身手在今年選秀會首輪第二順位被雷霆選上，而今天他也首度代表雷霆在夏季聯賽登場，並且留下驚人數據，其中包括賞了NBA現役最高長人、身高229公分的佛爾（Tacko Fall）兩記火鍋。

談到自己加盟雷霆後首秀的好表現，霍姆葛倫也將功勞歸給隊友，尤其是單場送出11助攻的吉迪（Josh Giddey），「感謝我的隊友幫我做好準備面對這場賽事，他們跟我交談，讓我處在一個成功的位置，他的雙位數助攻讓今晚成為一個很棒的夜晚，對我的幫助也很大。」

對於霍姆葛倫的優異表現，吉迪賽後也是不吝嗇給予讚賞，「他帶來一場高水準的比賽，他今晚展現的比賽方式對於我們來說重要，作為一名高順位新秀，他肯定背負不少壓力，他必須要盡可能地處理它。他可以在籃下終結攻勢又可以拉開進攻空間，跟他這樣的球員打球會讓我的工作變得很簡單，而且他還能在防守端支持著我，所以我很喜歡和他一起打球，儘管這只是第一場比賽，但化學反應將會愈來愈好。」