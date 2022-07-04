NBA／湖人交易有人作梗？老闆有感而發：好想念布萊恩
從7月1日自由球員市場正式開啟後，湖人也是身陷交易傳聞的球隊之一，老闆巴斯（Jeanie Buss）稍早在推特上發文，寫下「很想念布萊恩（Kobe Bryant），他是一個把團隊目標看得比自己還重要的球員。」球迷認為巴斯是在暗指球隊所陷入的困境。
在杜蘭特（Kevin Durant）申請交易離隊後，外界認為籃網將會積極尋求交易，目前就有消息指出籃網正在和湖人商討，要讓兩隊後衛厄文（Kyrie Irving）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）互換東家，並傳出詹姆斯（LeBron James）全力支持厄文加入湖人。
湖人上季季前雖組成三巨頭，但完全沒有收到效果，甚至連附加賽都未能打進，如今休賽期間又不斷傳出隊內再換血的可能性，老闆巴斯也感到很頭大，稍早在堆特上有感而發寫下，「我想念布萊恩，他能理解並解釋所有我無法表達的事。老實說，他是有史以來最偉大的湖人球員，他瞭解球隊勝過瞭解他自己，也就是說，當你把團隊目標看得比自己更重要時，你會得到回報，而且每件事都能水到渠成，一切都會獲得該有的回饋。」
網友懷疑是否湖人尋求交易的過程中有人作梗？因此底下許多球迷留言回應，「我也想念科比」、「她絕對是在影射衛斯特布魯克」、「快拿詹姆斯換杜蘭特」、「她是針對詹姆斯吧，詹姆斯來了後，整隊都變成Klutch體育旗下客戶，現在她得花一堆錢把他們留下來。」
I miss KB. He would understand and explain everything that I’m not allowed to. Honestly he was the greatest Laker ever. He understood team over self. Meaning your rewards would come if you valued team goals over your own then everything would fall into place. All can reply.— Jeanie Buss (@JeanieBuss) 2022年7月4日
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