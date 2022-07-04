NBA／湖人交易有人作梗？老闆有感而發：好想念布萊恩

從7月1日自由球員市場正式開啟後，湖人也是身陷交易傳聞的球隊之一，老闆巴斯（Jeanie Buss）稍早在推特上發文，寫下「很想念布萊恩（Kobe Bryant），他是一個把團隊目標看得比自己還重要的球員。」球迷認為巴斯是在暗指球隊所陷入的困境。

在杜蘭特（Kevin Durant）申請交易離隊後，外界認為籃網將會積極尋求交易，目前就有消息指出籃網正在和湖人商討，要讓兩隊後衛厄文（Kyrie Irving）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）互換東家，並傳出詹姆斯（LeBron James）全力支持厄文加入湖人。

湖人上季季前雖組成三巨頭，但完全沒有收到效果，甚至連附加賽都未能打進，如今休賽期間又不斷傳出隊內再換血的可能性，老闆巴斯也感到很頭大，稍早在堆特上有感而發寫下，「我想念布萊恩，他能理解並解釋所有我無法表達的事。老實說，他是有史以來最偉大的湖人球員，他瞭解球隊勝過瞭解他自己，也就是說，當你把團隊目標看得比自己更重要時，你會得到回報，而且每件事都能水到渠成，一切都會獲得該有的回饋。」

網友懷疑是否湖人尋求交易的過程中有人作梗？因此底下許多球迷留言回應，「我也想念科比」、「她絕對是在影射衛斯特布魯克」、「快拿詹姆斯換杜蘭特」、「她是針對詹姆斯吧，詹姆斯來了後，整隊都變成Klutch體育旗下客戶，現在她得花一堆錢把他們留下來。」