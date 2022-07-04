NBA／黃蜂布里吉斯捲入家暴醜聞 原將獲1億美金報價恐成空

原本向靠著打出生涯年換取一份頂級合約的黃蜂前鋒布里吉斯（Miles Bridges），日前因涉嫌家暴遭到警方逮捕，根據美媒報導指出，黃蜂老闆喬丹(Michael Jordan)恐將撤回1億美金(約30億台幣)的合格報價。

布里吉斯去年來到生涯第4個賽季，繳出場均20.2分、7籃板、3.8助攻、0.9抄截的成績，投籃命中率49.1%、每場投進1.9顆三分球，除了投籃命中率以上數據皆創生涯新高。

去年休賽季布里吉斯就先拒絕黃蜂開出四年6000萬美元續約條件，就是希望能在今年拿到一份更大的合約，不料在簽新約前夕卻爆出家暴醜聞，他的妻子強森(Mychelle Johnson)在社群媒體上公開自己被毆打後的照片。

強森表示，「我實在不希望事情演變成現在這個地步，但我真的沒辦法在保持沉默了，我不想再為了他說謊了，這真的很不道德、很噁心，我被他打的鼻樑、手腕骨折，耳膜破裂，肌肉撕裂，甚至有嚴重腦震盪。」

他布里吉斯日前先是遭警方逮捕，雖然他先交13萬美元保釋金，但仍被控多項輕罪、有可能面臨被判刑。

據美媒《Sportnando》報導，黃蜂將會撤回對布里吉斯1億美金(約30億台幣)的合格報價，接下來布里吉斯雖恢復自由身，但由於他是否會被判刑，又或是聯盟是否有要對他祭出處分都充滿不確定性，要在這樣的情況下找到球隊都顯得相當有難度，更不用說是拿到頂約。