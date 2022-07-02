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NBA／籃網想要歷史級回報 KD只想為有三巨頭的熱火打球

聯合新聞網／ 綜合報導
KD要求交易還開條件，表明只想為有巴特勒、阿德巴約以及羅瑞的熱火三巨頭打球。 美聯社
KD要求交易還開條件，表明只想為有巴特勒、阿德巴約以及羅瑞的熱火三巨頭打球。 美聯社

NBA自由市場正式開啟，而最讓人矚目的莫過於杜蘭特（Kevin Durant）請求交易的動向，據外媒報導，熱火與太陽都是杜蘭特欽點的首選下家，但表明只想為有巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo）以及羅瑞（Kyle Lowry）的熱火三巨頭打球，這也加深了交易難度，因熱火未來的籌碼已不多，美媒認為或許太陽才更有可能成為他的下家。

杜蘭特在自由市場開市第一天高喊「吹密」(Trade Me)，並表示想前往熱火與太陽打球，而據美媒《The Athletic》報導，傳出他只想為有三巨頭的熱火打球。若以此來看，在巴特勒、阿德巴約與羅瑞都無法成交易包裹的情況下，熱火能給的最佳籌碼只有本季最佳第六人赫洛(Tyler Herro)、射手「阿舍哥」羅賓森(Duncan Robinson)、今年選秀首輪新秀約維奇（Nikola Jovic），以及未來三個首輪籤與三個首輪籤交換權。事實上這包裹對任何球隊來說都很具吸引力，但當對象是MVP等級的杜蘭特時，就顯然遠遠不夠了。

此外根據《SI》記者的消息透露，籃網這邊已有明確開價，希望至少能得獲得兩位全明星球員與一大批首輪選秀權的「歷史級回報」，才有可能扣下交易板機。在這條件下，事實上熱火的阿德巴約是最有價值以及符合條件的人選之一，但就算熱火願意放人，這交易還是不可能成行，因為根據聯盟規定，球隊不可透過交易得到2位指定菜鳥延長合約的球員，而籃網在上季與76人換來狀元郎西蒙斯（Ben Simmons）後，已卡了一個位置，因此美媒認為反而是太陽才最有可能成為杜蘭特的下家。

檢視太陽陣容，在不犧牲當家球星保羅（Chris Paul）與布克（Devin Booker）兩大台柱下，相比熱火能拿出更讓籃網滿意的籌碼。他們除了能提供選秀籤外，還可透過先簽後換送出狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）、外加防守大鎖布里吉斯（Mikal Bridges）兩位準明星球員，藉此滿足籃網提出的價碼，若成功收下杜蘭特組成三巨頭，就有很高的機會再度衝擊總冠軍。

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