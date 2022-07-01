NBA／勇士最有本錢挖KD？ 球評指維金斯是最棒籌碼

NBA自由市場開啟首日就投下震撼彈，球星杜蘭特(Kevin Durant)向籃網提出交易，雖然據《ESPN》指出杜蘭特對熱火與太陽相當感興趣，不過有記者認為衛冕軍勇士最有本錢挖角杜蘭特，另有球評建議勇士拿今年奪冠功臣維金斯（Andrew Wiggins）當籌碼。

33歲的杜蘭特於2021年與籃網續約4年，金額達1.98億美元（約新台幣58.75億元），這兩年籃網雖然一直都是奪冠熱門，但隊內卻不斷發生問題，休賽期間球團還在為該拿厄文（Kyrie Irving）如何是好傷腦筋的同時，就爆出杜蘭特要求交易的消息。

據《ESPN》報導，杜蘭特正將眼光投向太陽和熱火，但由於這兩支球隊分別是上季東、西區龍頭，《運動畫刊》記者林恩(Joey Linn)就開酸，「KD為了證明自己選擇離開勇士，卻在勇士奪冠沒多久後高喊賣我，這太瘋狂了。」

美媒認為維金斯是勇士爭取KD最大籌碼。 歐新社

而勇士資深隨隊記者湯普森(Marcus Thompson II)則提出一個相當有趣的可能性，他認為勇士是聯盟裡最有本錢挖角杜蘭特的球隊，因為他們能端出相當吸引人的交易包裹，「灣區奪冠功臣之一維金斯在季後賽展現出從未有過的價值，陣中還有很多潛力股可以當成籌碼，包括2020年榜眼中鋒威斯曼(James Wiseman)、年僅19歲的2021年新秀庫明加(Jonathan Kuminga)。」

前NBA球員如今轉球評的柏金斯（Kendrick Perkins）也敲碗想看到勇士拿維金斯換杜蘭特，他表示「我喜歡戲劇化的情節。我希望他回勇士，如果他們能找到一種交易方式，用維金斯去換杜蘭特，我很樂見這樣的結局。」

美媒《ClutchPoints》記者松柯（Paolo Songco）撰文指出，雖然這個說法乍聽之下很荒謬，但當年杜蘭特轉戰勇士的決定也震驚整個籃壇，很難說同樣的事不會再次發生。