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NBA／尼克成功挖角獨行俠 4年1.04億美元簽下布朗森

中央社／ 紐約30日綜合外電報導
布朗森以4年1.04億美元（約新台幣31億元）的合約轉戰紐約尼克。 美聯社
布朗森以4年1.04億美元（約新台幣31億元）的合約轉戰紐約尼克。 美聯社

美國職籃NBA的4年級後衛布朗森（Jalen Brunson）沒有給達拉斯獨行俠留下他的機會，而是以一紙4年1.04億美元（約新台幣31億元）的合約轉戰紐約尼克

多家媒體今天稍早報導，布朗森會與老東家達拉斯獨行俠協商，並和尼克及邁阿密熱火的人會面，然後再決定未來的落腳處，但他在與尼克面談完後，直接取消與獨行俠會面，並告知應會與尼克簽約。

布朗森是在2018年選秀會第2輪被獨行俠選上，2021-22球季例行賽平均每場比賽可為獨行俠貢獻16.3分、4.8助攻、3.9籃板。

他在這次季後賽表現大爆發，有平均21.6分、4.6籃板的成績，更在首輪對上猶他爵士的系列賽中，在陣中王牌主力唐西奇（Luka Doncic）因傷缺陣的情況下，成為隊上的頭號得分箭頭。

根據報導，尼克騰出的薪資空間，可以開給布朗森價值1.1億美元的合約。布朗森雖可從生涯至今不曾離開過的獨行俠獲得一張5年的合約，但在陣中打了277場的他並未選擇留下。

尼克這次交易掉華克（Kemba Walker）、伯克斯（Alec Burks）、諾艾（Nerlens Noel）來清出薪資空間，以簽下布朗森。美國體育權威媒體ESPN指出，若布朗森未前往紐約，尼克會將目標轉向印第安納溜馬的布洛格登（Malcolm Brogdon）。

獨行俠 尼克

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