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NBA／年薪破5千萬美元！ 比爾沒有意外5年頂薪續留巫師

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
華盛頓巫師後衛畢爾（Bradley Beal）同意以5年2.51億美元（約新台幣75億元）頂薪合約留隊。 美聯社
華盛頓巫師後衛畢爾（Bradley Beal）同意以5年2.51億美元（約新台幣75億元）頂薪合約留隊。 美聯社

多家媒體今天報導，美國職籃NBA華盛頓巫師後衛比爾（Bradley Beal）同意以5年2.51億美元（約新台幣75億元）頂薪合約留隊。

比爾昨天選擇跳出合約，不執行下個球季3640萬美元（約新台幣10.9億元）的球員選擇權。

比爾過去10個球季都待在巫師，除了與巫師重訂新約外，他也能以非受限自由球員的身分，和其他球隊簽下4年合約。

6月28日剛滿29歲的比爾曾3度入選明星賽，曾有兩季的場均得分超過30分。

上個球季，比爾僅打了40場球，就在2月接受左手腕的手術而整季報銷，但他在有限的出賽時間裡，平均可有23.2分、6.6助攻、4.7籃板的成績。

比爾是2012年的選秀探花，生涯在巫師打了645場比賽（其中有611場是先發），平均可獲22.1分、4.2助攻、4.1籃板。

巫師 明星賽 選秀

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