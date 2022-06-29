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NBA／期待雷納德健康回歸 快艇老闆：天空才是極限

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
快艇老闆鮑默直言最期待的是雷納德將在新球季健康回歸。 美聯社
快艇老闆鮑默直言最期待的是雷納德將在新球季健康回歸。 美聯社

快艇在今年季後補強動作頻頻，不僅傳出可能簽下火箭明星後衛沃爾（John Wall），還在今天傳出與先發中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）將達成3年3300萬美元的續約，不過快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）也直言最期待的仍是雷納德（Kawhi Leonard）的健康回歸，並認為快艇只要保持健康，下賽季將會走得更遠。

快艇在今年於附加賽止步後，近11年來第2度無緣季後賽，其中嚴重的傷病問題也成為快艇無法跨越的難關，不過在新賽季球隊一哥雷納德有望健康歸隊的情況下，快艇也重燃爭冠希望。

快艇老闆鮑默在今天受訪時就直言，對於球隊下賽季的表現高度期待，「我認為天空才是我們的極限，要贏得歐布萊恩金盃是需要一點運氣的，我認為如果我們明年保持健康，將有機會在季後賽走得更遠。」

雷納德自從去年6月的西區準決賽膝蓋受傷以來就未再出賽，另一名球星喬治（Paul George）過去一季也因為肘部傷勢僅打了31場，加入快艇的3個賽季出賽都不超過55場，健康出賽已經成為快艇球團與球迷最奢望的期待。

其中兩度奪下總冠軍賽MVP的雷納德，更被認為是快艇爭冠的希望，鮑默說：「雷納德不僅是我們最好的球員，也是這世界上最頂級的球員之一，我對此感到興奮，他目前仍在健身房努力，我們祈禱一切能按照計畫進行。」

快艇也在日前傳出有意簽下將與火箭買斷合約的明星後衛沃爾，而根據美國運動彩券發行商公布的最新奪冠賠率，快艇也升上第3位，僅次於今年爭冠的勇士與塞爾蒂克。

快艇 雷納德

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