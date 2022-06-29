NBA／休季期30隊展開暑假作業 這3人最有可能換穿球衣

NBA開始放暑假了，那暑假作業預期做得如何？體育分析網《Bleacher Report》29日點名幾個可能發生的轉隊消息，首先是太陽的18年狀元郎艾頓，這位年輕中鋒瞄準頂級合約，而太陽或能與溜馬考慮先簽後換，送出艾頓、換溜馬火鍋王透納；尼克動作頻頻清理薪資空間，有機會送走杜克好手瑞迪許，並祭出破億美元合約想搶獨行俠布朗森；馬刺則可能因為交易籌碼心動、而送出主控墨瑞。

艾頓留不留鳳凰城

NBA選秀完後，各隊經理與團隊開始繁忙，目標就是暑假作業的補強事宜，今年有幾則動向很被關注，特別是戰績高居例行賽首名、卻早早在西決前就落敗的鳳凰城太陽隊，陣中的18年選秀狀元中鋒艾頓究竟留不留，成為媒體焦點。

據《Bleacher Report》分析，對比同梯的另外4人都領到大約，艾頓肯定也想拿到頂級合約，但太陽仍在試探艾頓的市場底線價位，該文提到，若不願意大手筆掏頂薪強留艾頓、同時又想迎來改變，太陽可以與溜馬進行先簽後換的交易，溜馬有足夠空間吃下艾頓的頂薪，要是能以特納為籌碼，這位聯盟火鍋王帶來的防守助益能補強太陽禁區，也避免一場空。

另外尼克的休賽季操盤也深受關注，他們頻頻尋求清理薪資空間，29日更傳出風聲，或以4年1.1億美元的大約，搶下季後賽表現出色的獨行俠二當家布朗森，BR專家群認為，並未完全兌現天賦的年輕好手瑞迪許可能是交易籌碼，最適合尼克的交易夥伴可能是爵士隊，爵士的970萬美元交易特例可用來吞下瑞迪許的薪水，他還是有機會成為眾人預估的3D側翼，只是不見得是以尼克人的身份打出來的。

馬刺正待價而沽

最後是爭議最大的馬刺少主墨瑞，他今年打出接近全明星的成績，場均繳出21.1分、9.2助攻與8.3籃板，抄截數更是領先全聯盟的2次（共計138次抄截），後續兩年還是低薪，這一切因素都讓他被視為馬刺的非賣品，但老鷹為了從今年失利學到教訓、盼替王牌「吹羊」楊恩招兵買馬，墨瑞的防守屬性與分攤持球都很吸引老鷹，被認為是最適合老鷹現況的真命天子。

但墨瑞的價值相當高，28日的新聞甚至提到，BR專家群認為，老鷹、馬刺再拉一隊入局，進行多方交易才能滿足各自的需求，而費城76人就被點名上榜，不過據傳馬刺喊出4張首輪籤來換，老鷹要如何加到馬刺滿意的籌碼，恐怕還需要一些時間。

【更多精采內容，詳見 】