PLG／連莊總冠軍賽MVP 辛特力：冠軍獎盃最重要

聯合報／ 記者曾思儒／新竹即時報導
PLG總冠軍戰第五戰，台北富邦勇士辛特力轟下總冠軍賽破紀錄的43分，幫助球隊完成二連霸，並獲頒總冠軍賽最有價值球員。記者余承翰／攝影
PLG總冠軍戰第五戰，台北富邦勇士辛特力轟下總冠軍賽破紀錄的43分，幫助球隊完成二連霸，並獲頒總冠軍賽最有價值球員。記者余承翰／攝影

去年就拿下PLG總冠軍賽MVP，台北富邦勇士隊洋將辛特力今年總冠軍賽再化身「飆分」模式，前4戰場均攻下31.3分，今天封王第5戰更飆下破聯盟季後賽和總冠軍賽得分紀錄的43分，助隊以108：104壓下新竹街口攻城獅隊，獲得全票肯定完成總冠軍賽MVP連霸。

辛特力第3戰寫下35分「大三元」時就提到，破紀錄固然好，冠軍獎盃才重要，今天封王戰再以破紀錄表現助隊寫下連霸，他喊說連莊總冠軍賽MVP十分驚奇，「不只是連兩年冠軍，還有總冠軍賽MVP！」他強調自己只想盡力幫助球隊，「感謝PLG，真的很興奮這座很棒的冠軍，我們真的很努力。」

PLG總冠軍賽的單場最高紀錄原本是42分，辛特力今天上半場就攻下20分，第三節再拿15分，第四節先在攻城獅追到2分差時連拿5分，最後讀秒階段再4罰中3，其中8.9秒最後兩罰命中後剛好以1分差締造新紀錄。

封王戰寫下個人新猷，辛特力感謝隊友們找到自己出手機會，「紀錄很酷，很棒，但我總是說一樣的話，總冠軍獎盃最重要！」他也感性說，球隊今年球季遇到許多高低起伏，但最終能克服各種困難，冠軍是最棒的成果。

出席賽後記者會的辛特力，過程中已經把蛙鏡戴在頭上，準備結束記者會後就到休息室和球隊共享香檳雨慶功，他笑說何時回美國和下一步就等明天再說，「我要先享受這一刻。」

PLG 攻城獅 富邦勇士

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