NBA／對比艾佛森曾表明不打替補 伊古達拉讚柯瑞很無私

勇士球星柯瑞(Stephen Curry)因腳傷缺席季末最後12場例行賽，雖然趕在季後賽首輪對上金塊復出，但當時卻以板凳出發，如今勇士已經拿下本季冠軍，主帥柯爾(Steve Kerr)和隊友伊古達拉(Andre Iguodala)回想起此事，仍對柯瑞的無私感到佩服。

柯瑞季後賽首戰替補上陣22分鐘，貢獻16分、4助攻和3籃板，頂替他的波爾（Jordan Poole）雖是首度打季後賽，卻轟進全隊最高30分，柯瑞轉打替補恰巧得到意外的收穫，被問到為何會「出奇兵」，當時主帥柯爾(Steve Kerr)就透露這是柯瑞自己做出的決定。

「我當時給他自己決定，因為他復出戰只能有20分鐘的上場時間，不管他是要先發還是替補，我都跟他分析他上場時間會如何安排，果然柯瑞就是柯瑞，他說『不，聽起來從板凳出發好比較好，如此一來，我休息時間的間隔就不會太長。』他從來不認為替補出發會對他的自尊或其他方面是一種打擊。」

伊古達拉也透露，「當天柯瑞的表現方式就像是傳遞一件訊息，他就只是說，『我今天會從替補打起，我只是讓你們知道，我們要這樣做才會贏，如果需要你打替補，你就打替補。』我很喜歡他這樣的表達方式，柯瑞理解從替補出發的原因，有件事大家始終都不明白，就是他做的每件事都是為了這支球隊。」

伊古達拉還回憶起一段「往事」，「艾佛森(Allen Iverson)曾說，『我是先發，我絕不要打替補。』在艾佛森講完這句話後，你們知道馬刺教頭波波維奇(Gregg Popovich)做了什麼嗎？他在下一場比賽讓鄧肯(Tim Duncan)打替補，可惜都沒什麼人記得這件事。」