NBA／09年選秀順位柯瑞之前6位全無冠 3位甚至已消失

勇士官方推特今放出13年前柯瑞(Stephen Curry)參加聯盟選秀的影片，當時柯瑞是以第7順位被勇士挑走，如今「咖哩」已經是手中握有4枚冠軍戒、未來準名人堂球員，反倒是在該年選秀會上順位比他高的前6位球員，尚未有一位奪下過冠軍。

柯瑞於2009年NBA選秀會上以首輪第7順位加入勇士，美媒《Fadeaway World》今撰文討論當時比柯瑞早被挑中的球員如今他們的生涯成就，其中有3位球員甚至已經消失在NBA，包括上季來台效力P+聯盟攻城獅的塔壁（Hasheem Thabeet）、新人王得主伊凡斯(Tyreke Evans)和弗林(Jonny Flynn)。

此外，該年狀元「灌籃王」葛里芬（Blake Griffin）雖然還留在聯盟闖蕩，但自從離開前東家快艇後就一蹶不振，受傷病影響上季以老將身分加入籃網，但出賽56場僅獲得平均17.1分鐘的上場時間，場均得分跌到生涯新低6.4分。

第5順位被灰狼選中的西班牙「金童」盧比歐(Ricky Rubio)，在NBA的6個賽季共換過5支球隊包括母隊灰狼、爵士、太陽、騎士、溜馬，他季初也坦言未來不排除提前告別NBA返鄉打球，他表示不希望兒子隨自己奔波無法久住一地，等到他年紀大到需要上學，那麼就會選擇離開。

當年在柯瑞順位前面，又能和他相提並論的基本上就只剩哈登(James Harden)，從在雷霆時期拿下最佳第6人，到被交易至火箭成為3屆得分王並拿下生涯首座MVP，哈登生涯繳出場均24.9分、5.6籃板、6.8助攻的優異成績。

事實上，哈登比柯瑞還早闖進冠軍賽，在2012年他就隨杜蘭特（Kevin Durant）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）打進總決賽，只是該年不敵勁敵熱火，從此哈登也就未再嘗過總冠軍賽的滋味，轉戰火箭後還多次成為柯瑞的手下敗將。

去年季中哈登向球團要求交易，讓他再度和前隊友杜蘭特在籃網團聚，不過本季他又再度向球團施壓要求換隊，披上76人戰袍後如仍沒有如願以償，季後賽第二輪就遭淘汰出局。因此或許哈登帳面上的表現和實力和柯瑞不相上下，但單就冠軍的數量來看，哈登就顯得相形失色。