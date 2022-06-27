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NBA／稱他是「最無可取代的球員」 柯爾喊話留下魯尼

聯合新聞網／ 綜合報導
魯尼(中)今夏將進入自由市場。 路透
魯尼(中)今夏將進入自由市場。 路透

勇士今年奪下8年內第4座總冠軍，休賽期間球團面臨的最大考驗就是如何留下冠軍隊成員，總教練柯爾（Steve Kerr）日前受訪時表示，魯尼（Kevon Looney）是球隊中最無可取代的球員，希望勇士能想盡辦法留下他。

柯爾近日受訪時談到魯尼，大讚他是勇士團隊中不可或缺的角色，「這些年來他的表現一直都很棒，尤其今年他成長成一位隊上無可取代的球員，所以我們都很想看到魯尼能在休賽期間獲得一張豐厚的合約，也希望給他那份合約的球隊是勇士。」

26歲的魯尼今夏將進入自由市場，這個賽季完成生涯首度全勤出賽的他，場均貢獻6分7.3籃板2.0助攻，尤其在西區準決賽及西區冠軍賽表現傑出，已經有不少球隊表達興趣，先前他曾透露留下來的意願，外傳他的新合約年薪約落在600到700萬美元區間。

雖然柯爾明確表態並呼籲球團留下魯尼，但勇士目前是全聯盟薪資總額最高的球隊，這些年也一直在繳交鉅額的豪華稅，若要續留魯尼續留，勇士勢必要再支付更多稅金。

薪資

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