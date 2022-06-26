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NBA／杜蘭特+里拉德成真？拓荒者中鋒推文球迷都嗨了

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特會穿上拓荒者球衣？ 擷圖自諾基奇推特
杜蘭特會穿上拓荒者球衣？ 擷圖自諾基奇推特

NBA才結束選秀會，現階段關注焦點在籃網厄文(Kyrie Irving)是否會與球隊續約，各方消息不斷下，拓荒者中鋒大將諾基奇(Jusuf Nurkic)於昨天突然在個人推特上po上一張合成圖，杜蘭特穿上拓荒者球衣與該球頭號球星里拉德(Damian Lillard)一起，但並未做出任何解說，只有一個圖示「🧩」，這圖立刻引起NBA球迷瘋狂討論，特別是出自拓荒者球員之手，令人無限想像。

如果真要讓杜蘭特與里拉德合作，拓荒者勢必要大清倉向籃網提出交易，因此這是否是諾基奇「🧩」圖示的意義，令人玩味。

不同於名嘴爆料，諾基奇以球員身分的發文，當然引起關注。

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