T1聯盟／毫無懸念！阿巴西奪年度最佳新人

T1 聯盟今天公布年度最佳新人獎項，新北中信特攻大物新秀「黑豹」阿巴西，轉戰職籃首季就打出接班架勢，毫無懸念當選2021到22球季的年度最佳新人。

阿巴西2月27日客場對戰台南台鋼獵鷹，上半場狂飆38分、全場豪取52分， 雙雙締造聯盟半場和單場得分紀錄，成為聯盟史上首位「50 分俱樂部」成員。

儘管阿巴西高中才接受正規籃球訓練，但他破除外界認為他只會打體能球的說法，踏入職業賽場後展現無所畏懼的態度，把握在場上的時間和經驗老道的前輩學習，他說：「這一季更學到如何判讀比賽，我也努力做好教練團賦予的任務，跟學生時期的我有很大的差異。」

特攻總教練李逸驊提到，阿巴西對細節的處理進步幅度有目共睹，「他都會很認真的聽攻防兩端的細節處理，不論個人單打技巧或防守意識，這一年進步非常多。」

不過阿巴西賽季後期遭遇匡列隔離、齋月與腳指頭骨裂等問題，沒辦法為球隊穩定輸出火力，他說：「第一個職業球季很多起伏，我期許把優點都保留下來，缺點盡快改進並且持續累積經驗 ，一定要成為重要時刻能為球隊建功的那個人。」

阿巴西也感謝中信大家庭、教練團和一起努力的隊友及大小球迷支持，有粉絲的無怨無悔力挺，他更有 進化的動力，中信特攻商城也同步推出阿巴西商品專屬優惠慶祝。

阿巴西在聯盟元年例行賽出賽25場，場均繳出20.7分、6.5籃板、3.6助攻、1.6抄截，聯盟得分榜排名第 10，成為本土得分王，一枝獨秀表現不僅在聯盟颳起「黑豹」旋風，也讓他輕鬆在年度最佳新人角逐脫穎而出。

聯盟表示，本季年度最佳新人獎項由專業籃球媒體工作者和球團代表共同選出，票選權重分別為 9：1，共有 34 位專業籃球媒體工作者和9位球團代表參與票選，阿巴西最終在媒體票選囊括32張第1名選票，球團票選也斬獲過半5張第1名選票，經過加權計算後壓倒性出線。