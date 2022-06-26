快訊

死守老公身份！張娜拉今出嫁祭「四大禁令」嚴控賓客

羅訴韋德案被推翻 她墮胎、她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

預防癌症、心血管疾病？最新研究：β-胡蘿蔔素、維他命E有害、綜合維他命無益

T1聯盟／毫無懸念！阿巴西奪年度最佳新人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿巴西獲得年度最佳新人。圖／T1聯盟提供
阿巴西獲得年度最佳新人。圖／T1聯盟提供

T1 聯盟今天公布年度最佳新人獎項，新北中信特攻大物新秀「黑豹」阿巴西，轉戰職籃首季就打出接班架勢，毫無懸念當選2021到22球季的年度最佳新人。

阿巴西2月27日客場對戰台南台鋼獵鷹，上半場狂飆38分、全場豪取52分， 雙雙締造聯盟半場和單場得分紀錄，成為聯盟史上首位「50 分俱樂部」成員。

儘管阿巴西高中才接受正規籃球訓練，但他破除外界認為他只會打體能球的說法，踏入職業賽場後展現無所畏懼的態度，把握在場上的時間和經驗老道的前輩學習，他說：「這一季更學到如何判讀比賽，我也努力做好教練團賦予的任務，跟學生時期的我有很大的差異。」

特攻總教練李逸驊提到，阿巴西對細節的處理進步幅度有目共睹，「他都會很認真的聽攻防兩端的細節處理，不論個人單打技巧或防守意識，這一年進步非常多。」

不過阿巴西賽季後期遭遇匡列隔離、齋月與腳指頭骨裂等問題，沒辦法為球隊穩定輸出火力，他說：「第一個職業球季很多起伏，我期許把優點都保留下來，缺點盡快改進並且持續累積經驗 ，一定要成為重要時刻能為球隊建功的那個人。」

阿巴西也感謝中信大家庭、教練團和一起努力的隊友及大小球迷支持，有粉絲的無怨無悔力挺，他更有 進化的動力，中信特攻商城也同步推出阿巴西商品專屬優惠慶祝。

阿巴西在聯盟元年例行賽出賽25場，場均繳出20.7分、6.5籃板、3.6助攻、1.6抄截，聯盟得分榜排名第 10，成為本土得分王，一枝獨秀表現不僅在聯盟颳起「黑豹」旋風，也讓他輕鬆在年度最佳新人角逐脫穎而出。

聯盟表示，本季年度最佳新人獎項由專業籃球媒體工作者和球團代表共同選出，票選權重分別為 9：1，共有 34 位專業籃球媒體工作者和9位球團代表參與票選，阿巴西最終在媒體票選囊括32張第1名選票，球團票選也斬獲過半5張第1名選票，經過加權計算後壓倒性出線。

特攻 台鋼

延伸閱讀

籃球／3對3 首屆亞瑟士盃8月台中登場

圖輯／中職象魔力6局好投 中信9比2屠殺富邦

圖輯／中職陳仕朋投3局狂失6分 中信6比2暫時領先富邦

熱血籃球人看過來！T1 League元年熱議話題全在這

相關新聞

T1聯盟／毫無懸念！阿巴西奪年度最佳新人

T1 聯盟今天公布年度最佳新人獎項，新北中信特攻大物新秀「黑豹」阿巴西，轉戰職籃首季就打出接班架勢，毫無懸念當選2021...

名字讀音同引關注 雷霆2菜鳥靠喊綽號來分別

雷霆今年選秀會一口氣收進5位新人，焦點自然擺在榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren）身上，不過另個話題是首輪第12順位挑來的威廉斯（Jalen Williams），還有2輪第34順位選到的J.威廉

NBA／期待下季對決詹皇 溜馬菜鳥喊他要證明他比我強

NBA官方日前釋出選秀會訪問應屆菜鳥片段，不少人聊到最喜愛的球星，都紛紛不約而同點名詹姆斯（LeBron James），不過顯然也有初生之犢不畏虎的人，被溜馬以首輪第6順位選中的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）就對老大哥公開下戰書。

NBA／WNBA球星致敬晚安手勢 柯瑞讚一起開始推廣運動

柯瑞（Stephen Curry）上季帶起晚安乖乖睡慶祝手勢風潮，自己率隊奪冠後在第一時間，更拿總冠軍賽金盃還有FMVP獎盃，比出這手勢拍照上傳社群媒體，如今也得到WNBA球星致敬。

NBA／傳睹小老弟泰托姆爭冠獲刺激 比爾未來動向受矚

比爾（Bradley Beal）暑假將成為自由球員，雖資深記者史坦（Marc Stein）稱，他有意成為巫師的諾維茨基（Dirk Nowitzki），意即生涯都為同隊效力，且認為總管夏帕德（Tommy Sheppard）對外發言對留人傳達信心，仍有不同看法出現。

NBA／尼克選秀會積極佈局 傳將灑錢全力追逐布朗森

尼克今年NBA選秀會上動作十分活躍，一口氣跟雷霆、黃蜂還有活塞都進行交易，而其中送走華克（Kemba Walker）出清薪資空間，且未得到菜鳥後衛艾維（Jaden Ivey），這些訊號也讓外界解讀為將全力追逐布朗森（Jalen Brunson）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。