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NBA／WNBA球星致敬晚安手勢 柯瑞讚一起開始推廣運動

NBA台灣／ udn記者陳元廷／綜合外電報導
柯瑞在比賽尾聲向對手說晚安的入睡姿勢。 路透社
柯瑞在比賽尾聲向對手說晚安的入睡姿勢。 路透社

柯瑞（Stephen Curry）上季帶起晚安乖乖睡慶祝手勢風潮，自己率隊奪冠後在第一時間，更拿總冠軍賽金盃還有FMVP獎盃，比出這手勢拍照上傳社群媒體，如今也得到WNBA球星致敬。

大學時代就受到柯瑞大力關照，WNBA球星優涅思庫（Sabrina Ionescu）日前對美夢比賽，投進大號三分時就比出偶像晚安手勢，柯瑞也轉發這段影片並表示：「開始推廣運動，也恭喜妳入選全明星賽先發。」

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