NBA／WNBA球星致敬晚安手勢 柯瑞讚一起開始推廣運動

NBA官方日前釋出選秀會訪問應屆菜鳥片段，不少人聊到最喜愛的球星，都紛紛不約而同點名詹姆斯（LeBron James），不過顯然也有初生之犢不畏虎的人，被溜馬以首輪第6順位選中的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）就對老大哥公開下戰書。

2022-06-26 11:30