NBA／以為自己被交易 魔術老將羅斯差點被假消息騙了

昨日NBA選秀如火如荼的進行,而魔術選中了杜克大學前鋒班切羅(Paolo Banchero)作為選秀狀元,與此同時,魔術陣中球員羅斯(Terrence Ross)正在Twitch上開台與觀眾互動,並有一名觀眾留言一則假消息稱他被交易了,但羅斯稱並未受騙還識破此事。

本週五時,羅斯在直播與球迷互動時,一名用戶留言並稱:「ESPN報導,魔術已將羅斯交易至快艇,換取肯納德(Luke Kennard)。」此時羅斯先是呆滯幾秒,接著他意識到自己已被騙,並說道他一度當真。

Lmao Terrence Ross says he nearly had a heart attack thinking he was traded to the Clippers on Draft night 😂pic.twitter.com/8oyKcCanuJ