NBA／以為自己被交易 魔術老將羅斯差點被假消息騙了
昨日NBA選秀如火如荼的進行，而魔術選中了杜克大學前鋒班切羅（Paolo Banchero）作為選秀狀元，與此同時，魔術陣中球員羅斯（Terrence Ross）正在Twitch上開台與觀眾互動，並有一名觀眾留言一則假消息稱他被交易了，但羅斯稱並未受騙還識破此事。
本週五時，羅斯在直播與球迷互動時，一名用戶留言並稱：「ESPN報導，魔術已將羅斯交易至快艇，換取肯納德（Luke Kennard）。」此時羅斯先是呆滯幾秒，接著他意識到自己已被騙，並說道他一度當真。
Lmao Terrence Ross says he nearly had a heart attack thinking he was traded to the Clippers on Draft night 😂pic.twitter.com/8oyKcCanuJ— Tomer Azarly (@TomerAzarly) June 24, 2022
對於此次的假消息則非常有可能發生，31歲的羅斯在重建中的魔術已是名老將，加上合約即將到期，屆時在休賽季他將有可能被魔術當作交易籌碼，換取選秀籤以及淺力新秀。
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