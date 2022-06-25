NBA／以為自己被交易 魔術老將羅斯差點被假消息騙了

本季籃網陣容豪華，沒想到卻在季後賽首論就慘遭淘汰，而陣中球星厄文（Kyrie Irving）也因疫苗問題，本季缺席許多比賽，並在近日與籃網談論延長合約一事出現卡關，若厄文未續約將有可能間接導致杜蘭特（

2022-06-25 11:57