快訊

基隆工人建築工地2樓鷹架墜落2鋼筋刺穿亡 兒目睹呼救

恩恩事件制度殺人 卻只見嗜血綠營和搞錯重點的侯市府

17縣市大雨特報 雲彰大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊、冰雹

NBA／以為自己被交易 魔術老將羅斯差點被假消息騙了

聯合新聞網／ 綜合報導
羅斯（Terrence Ross）。 美聯社
羅斯（Terrence Ross）。 美聯社

昨日NBA選秀如火如荼的進行，而魔術選中了杜克大學前鋒班切羅（Paolo Banchero）作為選秀狀元，與此同時，魔術陣中球員羅斯（Terrence Ross）正在Twitch上開台與觀眾互動，並有一名觀眾留言一則假消息稱他被交易了，但羅斯稱並未受騙還識破此事。

本週五時，羅斯在直播與球迷互動時，一名用戶留言並稱：「ESPN報導，魔術已將羅斯交易至快艇，換取肯納德（Luke Kennard）。」此時羅斯先是呆滯幾秒，接著他意識到自己已被騙，並說道他一度當真。

對於此次的假消息則非常有可能發生，31歲的羅斯在重建中的魔術已是名老將，加上合約即將到期，屆時在休賽季他將有可能被魔術當作交易籌碼，換取選秀籤以及淺力新秀。

假消息 直播 建中 Twitch

相關新聞

NBA／厄文與籃網續約談不攏 杜蘭特：讓子彈飛一下

本季籃網陣容豪華，沒想到卻在季後賽首論就慘遭淘汰，而陣中球星厄文（Kyrie Irving）也因疫苗問題，本季缺席許多比賽，並在近日與籃網談論延長合約一事出現卡關，若厄文未續約將有可能間接導致杜蘭特（

NBA／魔術狀元籤 爆冷挑杜克長人

2022年NBA選秀會在昨天登場，手握狀元籤的魔術隊跌破專家眼鏡，選入來自杜克大學的前鋒班切羅，反倒原先被評估是狀元人選...

NBA／2022年選秀會 各隊交易結果總整理

2022年NBA選秀會今天（24號）正式劃下圓滿句點，魔術選擇班切羅（Paolo Banchero）當上狀元，而以往選秀日交易動作頻頻也沒少，其中以華克（Kemba Walker）與格林（Danny

NBA／以為自己被交易 魔術老將羅斯差點被假消息騙了

昨日NBA選秀如火如荼的進行，而魔術選中了杜克大學前鋒班切羅（Paolo Banchero）作為選秀狀元，與此同時，魔術陣中球員羅斯（Terrence Ross）正在Twitch上開台與觀眾互動，並有

NBA／感激湯普森永遠合作說 柯爾曝子弟兵復出前脆弱一刻

湯普森（Klay Thompson）日前曾說，盼效法喬丹（Michael Jordan）只替「禪師」傑克森（Phil Jackson）打球精神，整個生涯都在教頭柯爾（Steve Kerr）旗下打球。而

NBA／2年補進7名新秀 火箭總管：他是我們的未來

仍在重建期的火箭在昨天選秀會上一口氣補進3名新秀，其中包括了原先被認為是狀元熱門的奧本大學前鋒史密斯（Jabari Sm...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。