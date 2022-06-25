NBA／2年補進7名新秀 火箭總管：他是我們的未來

仍在重建期的火箭在昨天選秀會上一口氣補進3名新秀，其中包括了原先被認為是狀元熱門的奧本大學前鋒史密斯（Jabari Smith），被認為是在重建之路上跨出重要一大步，而今天火箭球團也正式對外引薦這3名新秀，直言球隊過去兩年選入的7名球員，將是他們的未來。

火箭今年選秀會上先是以探花籤選進原先不在預期中能選到的史密斯，又在第17數順位補進路易斯安那州立大學前鋒伊森（Tari Eason）和透過交易換來第29順位的肯塔基後衛華盛頓（TyTy Washington Jr.），加上去年選秀會選入包括榜眼格林（Jalen Green）在內的4名球員，短短2年間就簽下7名新秀。

在今天正式對外介紹今年的3名新秀時，火箭總經理史東（Rafael Stone）說：「這就是我們正在做的事情，這些傢伙是我們的未來，我們現在覺得很棒，我是一個孤注一擲的人，所以當我決定要走重建這條路時，我們就必須專注在未來，我們是認真的。」

加入今年3名新秀在內，火箭新賽季陣中將有多達9位球員年紀在21歲以下，談到偏年輕的陣容時，總教練西拉斯（Stephen Silas）說：「這就是我們的挑戰，但挑戰伴隨而來的是他們的成長曲線，這需要一些耐心，我必須確保他們以正確的方式做事。如果你看到我們上季季初到季末的進步，我認為今年我們的成長會是大躍進，因為我們已經變得更加穩定。」

而今年3名新秀中又以探花前鋒史密斯最受關注，他在今天也直言能夠跟著年輕的球員一起學習和成長，是一件讓他相當期待的事情，「當你開始跟職業球員或是和你同水平的球員比賽時，每一個人都可以得分，你要做的將會是專注在取勝，而不是想辦法比上一場得更多分，這樣一切就會變得更好。」