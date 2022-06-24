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NBA／拒絕肯塔基大學的神祕高中生 拓荒者拿第七順位賭夏普

聯合新聞網／ 綜合報導
夏普沒打過任何一場NCAA，拓荒者仍用第七順位賭他一把。 路透社
夏普沒打過任何一場NCAA，拓荒者仍用第七順位賭他一把。 路透社

拓荒者今在NBA選秀會上以第七順位選中夏普(Shaedon Sharpe)，不過因為這位前鋒未打過任何一場NCAA比賽，讓外界相當意外他竟然能闖進選秀前十順位。

被認為模板是喬治(Paul George)的夏普，去年夏天在NIKE-EYBL聯賽上面對全美最強高中生，場均能得22.6分、5.8籃板和2.7助攻，從此一戰成名，便收到眾多NCAA一級強權的邀約。

夏普高中讀了5年畢業後，原先已經確定加入NCAA名門肯塔基大學 (Kentucky)，但一場都沒有出賽就宣布要參加今年選秀，夏普的高中教練也支持他的決定，表示「如果他在投入選秀後，可以在G聯盟賺進1百萬、接到2百萬的代言，為何他要去唸肯塔基大學，一開始每天花三小時坐冷板？」

雖然一場NCAA比賽都沒打過，《The Athletic》名記查拉尼亞(Shams Charania)在選秀前就預估夏普會進入「樂透區」，因為在選秀前集訓他曾在3對3對抗賽中，發揮自己優異且穩定的投籃能力，並展現過人的的協調性和彈跳力。

樂透

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