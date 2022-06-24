NBA／班切羅爆冷成狀元 賭盤網站大賺到能買下一座島

魔術今天在NBA選秀會上以狀元籤選進杜克大學前鋒班切羅（Paolo Banchero），這個爆冷門的結果除了連班切羅自己都感到意外，還讓賭盤網站賺到能買下一座島的錢。

直到選秀會前幾天，媒體都還普遍認為魔術會用狀元籤挑走奧本大學的史密斯（Jabari Smith），就連《ESPN》記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）昨晚都爆料史密斯會是狀元，不料選秀會開始前風向出現轉變，開始有傳言指魔術屬意的狀元人選是班切羅，而非先前外界預料的史密斯。

最終魔術真的用狀元籤挑走了班切羅，而史密斯則跌到第3順位，賭盤網站《The Vegas Refund》也因此大賺一筆，還特別在推特發文感謝班切羅，寫下「可以買下一整座島囉，班切羅真的謝囉！」

擁有義大利、美國雙重國籍的班切羅，上季為杜克出賽39場，場均能攻下17.2分、7.8籃板、3.2助攻、1.1抄截、0.9阻攻，曾獲選大西洋岸聯盟年度菜鳥，並助學校在三月瘋殺入4強。

據美媒報導，球團在選秀前雖未與班切羅進行過正式的視訊或面試，但魔術總裁威爾特曼（Jeff Weltman）認為即便班切羅沒有參加試訓，仍看得出來他是相當有潛力和天份的球員。