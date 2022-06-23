快訊

恩恩案新北衛生局電話沒人接？ 局長澄清4疑點：不是唱空城計

台大生重考醫學系佔名額...口委竟認不得？ 教授這樣分析

NBA／籃網與厄文談續約如履薄冰 憂談不攏杜蘭特也想走

中央社／ 紐約22日綜合外電報導
杜蘭特(右)與厄文。 歐新社
杜蘭特(右)與厄文。 歐新社

運動網站ESPN報導，美國職籃NBA布魯克林籃網隊繼續與後衛厄文（Kyrie Irving）洽談合約，擔憂若談不成，明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）也留不住。

厄文必須在6月29日的最後期限前，決定是要執行2022-23賽季續留籃網1年3690萬美元的選項，還是成為自由球員。

厄文若成為自由球員，洛杉磯湖人、洛杉磯快艇、邁阿密熱火甚至紐約尼克等隊可能有意延攬。

如果厄文選擇跳脫現有最後一年合約，籃網可能有意與厄文簽訂短期合約。

但根據報導，厄文的談判籌碼是，若籃網決定採取強硬的談判策略，杜蘭特與球團高層的關係可能變得緊張。

外界日漸深信，若厄文選擇離開，或合約協商相持不下，杜蘭特可能要求交易，籃網高層會更加頭痛。

30歲的厄文7次入選明星隊，生涯11個賽季效力過克里夫蘭騎士、波士頓塞爾蒂克和籃網，場均23.1分、6.4次助攻與5.2個籃板。

厄文 籃網 杜蘭特

延伸閱讀

NBA／傳厄文與詹姆斯有接觸 續留籃網恐添變數

NBA／厄文合約談不攏 若轉進洛杉磯可望與詹姆斯聯手

與籃網留隊談判陷僵局 傳厄文考慮投入自由球員市場

傲慢厄文難返球星之林 籃網不妨考慮換來衛少

相關新聞

NBA／曝柯瑞休賽季計畫 訓練師：幾週內不會投籃

柯瑞（Stephen Curry）率領勇士8年內4度奪冠，本身更在總冠軍賽展現驚人主宰力，生涯首度獲選總冠軍賽MVP，將個人聲勢又推向另一個巔峰。 面對來年的衛冕大業，柯瑞的訓練師佩恩（Bran

NBA／勇士面臨自由球員續約難題 總管：希望簽回所有人

勇士今年賽季重返冠軍巔峰，不過瞄準來年衛冕大業，眼前卻是面臨自由球員續約的難題，陣中有7名球員將恢復自由身，而奪冠主力維金斯（Andrew Wiggins）和波爾（Jordan Poole）則是要提前

NBA／傳厄文與詹姆斯有接觸 續留籃網恐添變數

厄文（Kyrie Irving）是否留在籃網目前仍是處於撲朔迷離狀態，根據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，籃網現階段傾向讓厄文執行最後一年3600萬美元的球員

NBA／正式跳出合約投入自由市場 比爾未來動向受矚目

一如預期，巫師當家球星比爾（Bradley Beal）宣布將跳出合約，不會執行最後一年價值3640萬美元的球員選項，而將投入自由市場。 比爾是在2016年和巫師簽下五年1.27億美元的合約，20

NBA／調查本屆新秀最喜愛的球星 詹姆斯力壓群雄

2004年頂著最強高中生名號引爆全美小皇帝狂潮的詹姆斯（LeBron James），加入NBA18個賽季以來一直維持巔峰狀態，即使37歲也絲毫不見退化。他在球場上屢屢建立豐功偉業，開創無數紀錄，也讓他

NBA／籃網與厄文談續約如履薄冰 憂談不攏杜蘭特也想走

運動網站ESPN報導，美國職籃NBA布魯克林籃網隊繼續與後衛厄文（Kyrie Irving）洽談合約，擔憂若談不成，明星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。