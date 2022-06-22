NBA／才說不喜歡雷霆 狀元熱門班切羅見風轉舵打臉自己

NBA選秀會三大狀元熱門內線之一的班切羅（Paolo Banchero），日前曾公開提及他雖然身為西雅圖人，但從未喜歡過雷霆。不過隨著握有榜眼籤的雷霆傳出對他有興趣，這位長人也見風轉舵改變說法，表態要是能在前三順位被選中將十分的幸運。

身為選秀小年的前段熱門，班切羅日前曾對媒體放話：「我在西雅圖長大，當超音速搬到奧克拉荷馬時，我才六歲，所以我從不喜歡雷霆。」不過近日受訪時，班切羅被問到是否與雷霆高層會面時他改變態度表示，要是能在前三順位被選中他都感到很幸運，並未正式回覆記者問題。

根據美媒推測，由於另外兩位狀元熱門，霍姆格倫（Chet Holmgren）與史密斯（Jabari Smith Jr）都與雷霆高層有過會面，因此媒體們推測班切羅肯定也已與球隊高層進行過面試。

不過在班切羅說詞反覆的情況下，雷霆仍不受影響，根據外媒報導，《The Ringer》專欄作家歐康納（Kevin O'Connor）爆料，「據可靠消息指出，雷霆肯定會在榜眼選下班切羅，但他也表示這個謠言可能只是煙霧彈。」與此同時，他還提到火箭正嘗試與魔術交換狀元籤，至於雷霆是否會用榜眼籤選下班切羅，將會在本週五的選秀大會上揭曉答案。