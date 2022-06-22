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NBA／安比德的願望76人聽到了 傳開千萬年薪招攬塔克

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
安比德(左)的願望76人聽見了，將對塔克(右)開出3年3000萬美元的價碼進行招攬。 歐新社
安比德(左)的願望76人聽見了，將對塔克(右)開出3年3000萬美元的價碼進行招攬。 歐新社

76人今年在季後賽第二輪遭到熱火以4：2淘汰後提前放暑假，球隊一哥安比德（Joel Embiid）在無緣晉級後也一度直言球隊需要熱火塔克（PJ Tucker）這類型的球員，而今天就傳出76人將對塔克開出3年3000萬美元的價碼進行招攬。

今年原先被看好有機會衝擊東區冠軍的76人，最終卻在季後賽第二輪就止步，最主要的原因就是球隊防守強度不足，讓76人一哥安比德在球隊遭到淘汰後就直言，球隊欠缺了「強硬」的元素，而熱火陣中的塔克就是他們缺少的球員類型。

而在日前傳出塔克將跳脫最後一年合約投身自由市場後，費城媒體也在今天報導，76人將正式對塔克出手，開出一張3年3000萬美元的合約，且塔克也對於76人的開價充滿興趣，不過自由市場仍必須等到美國時間30日晚間6點才會正式開放。

該篇報導中也提到，76人休賽季期間將會確保核心成員的完整，包括了安比德、哈登（James Harden）、馬克西（Tyrese Maxey），不過除了陣中的賽布爾（Matisse Thybulle）將可能成為76人清出薪資空間的犧牲品外，前鋒哈里斯也可能在塔克確定加盟後遭到出清，以減輕球隊薪資負擔。

此外，也傳出76人與太陽都有意透過交易來換取火箭後衛葛登（Eric Gordon），如成真也將讓哈登、葛登以及塔克這三位昔日火箭搭擋再度聚首。

76人 安比德 熱火

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