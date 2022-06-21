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NBA／厄文合約談不攏 若轉進洛杉磯可望與詹姆斯聯手

中央社／ 紐約20日綜合外電報導
厄文。美聯社
厄文。美聯社

厄文（Kyrie Irving）與籃網的合約尚未敲定，他似乎將就此進到自由球員市場；賭盤看好這位明星後衛將在洛杉磯落腳，若他選擇加盟湖人，將能與詹姆斯再度聯手。

多家媒體的報導指出，厄文和美國職籃NBA布魯克林籃網的談判「陷入僵局」，雙方至今無法敲定合約。在此之前，籃網總經理馬克斯（Sean Marks）曾在球季結束時提到，籃網需要厄文「全力以赴」，才能持續向前邁進。

轉隊對厄文來說並非新鮮事，曾7次獲選參加明星賽的他，2011年以選秀狀元之姿進到NBA後，曾先後在克里夫蘭騎士、波士頓塞爾蒂克、籃網待過。

30歲的厄文須在29日前决定是否執行自己的3690萬美元球員選項，若他選擇不執行，將成為自由球員。

運動博弈網站PointsBet針對「厄文效力的下一隊」開了賭盤，結果同在洛杉磯的湖人、快艇都是大熱門。

厄文上季先發的29場比賽中，平均可獲27.4分、5.8助攻、4.4籃板。但由於堅持不打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，厄文錯過了許多籃網主場的比賽。

若是前往湖人，厄文將與詹姆斯（LeBron James）再度聯手，他們兩人曾在2016年攜手率騎士奪下總冠軍。湖人這個球季未能闖進季後賽，但若厄文加盟，與詹姆斯與戴維斯（Anthony Davis）一起帶領球隊，將使湖人再度擠身強隊之林。

在少了雷納德（Kawhi Leonard）的情況下，快艇本季戰績42勝40敗，在西區只排名第9；而出手闊綽的快艇老闆巴爾默（Steve Ballmer）一直都對明星球員極感興趣。

賭盤看好度排在洛杉磯兩支球隊之後，邁阿密熱火、紐約尼克也有機會迎來厄文。除此之外，芝加哥公牛、紐奧良鵜鶘也可能是厄文落腳的選項。

厄文 籃網 湖人

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