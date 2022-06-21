NBA／勇士封王遊行 上萬人擠爆舊金山街頭

成千上萬的球迷今天湧上美國舊金山街頭，向奪得本季NBA總冠軍的勇士致敬，而勇士隊員則是搭乘敞篷巴士參加封王遊行，慶祝他們奪下8年來的第4座總冠軍。

當載著勇士球員和工作人員的巴士，沿著1.4英里長的遊行路線行駛時，藍色和金色的色紙在舊金山市中心的市場大街（Market Street）上隨風飄揚。

金州勇士16日於客場拿下總冠軍賽第6戰的勝利，以4勝2負成績擊敗波士頓塞爾蒂克，奪得隊史第7座總冠軍。

勇士2019-20球季，戰績僅15勝50敗，是全聯盟成績最差的隊伍，但僅兩年的時間，他們就重回顛峰，並再次奪冠。

勇士的頭號王牌柯瑞（Stephen Curry）戴著一條金項鍊，上面掛著他已獲得的冠軍戒，站在遊行隊伍的最前端，而勇士球員在燦爛陽光下，向一群群的球迷狂噴香檳。

談到他的項鍊時，柯瑞說：「我得把這個珠寶帶來。」

「這一年來，我不去看它，但現在我得時常提醒自己，我們有4枚（冠軍戒指）了。」

柯瑞表示，在2019年的總冠軍賽不敵多倫多暴龍後，勇士便有了要重返贏家行列的動機。

柯瑞說：「如果我說我知道我們會奪冠，那就是在扯謊，因為那需要經過許多努力，但有時候你就是得展現出（態度）來。」

「我們遇到一些被逆轉的情況、遭遇了一些阻礙，但在正確的時間點將狀態調整到顛峰，每一名球員、我們的教練團，每個人都發揮了重要的功能。」

勇士防守悍將葛林（Draymond Green）向勇士球員和團隊致敬，稱是他們讓這樣的勝利能夠成真。

「我真的很喜歡這個團隊，當我說『團隊』時，指的是整個團隊。」

「這趟奪冠之旅最讓人感動的，是那些和我們一起經歷風雨的人，而最讓我開心的，是看到那些第1次嚐到封王喜悅的人。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）透露，他收到許多的祝賀，其中也包括聖安東尼奧馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）和美國前總統歐巴馬的訊息。

柯爾說：「我收到歐巴馬總統的簡訊，這很酷、很特別。」

「這太不可思議了，當我們的季前訓練營展開時，我認為我們會表現得很好，但我不知道我們能拿下最後的勝利。」

「能坐在這裡享受遊行，感受整個灣區的愛，真的太不可思議了」

柯爾再次特別表揚了總冠軍賽最有價值球員（MVP）柯瑞。

柯爾說：「我們有一群很棒的人想一起打球。」

「而那源自柯瑞，每個人都想跟他一起打球，因此我們能有一群很棒的人，這就是關鍵。」

成千上萬的球迷今天湧上美國舊金山街頭，向奪得本季NBA總冠軍的勇士致敬。 路透社 勇士隊員搭乘敞篷巴士參加封王遊行，慶祝他們奪下8年來的第4座總冠軍。 美聯社 成千上萬的球迷今天湧上美國舊金山街頭，向奪得本季NBA總冠軍的勇士致敬。 美聯社

成千上萬的球迷今天湧上美國舊金山街頭，向奪得本季NBA總冠軍的勇士致敬。 法新社 成千上萬的球迷今天湧上美國舊金山街頭，向奪得本季NBA總冠軍的勇士致敬。 法新社 成千上萬的球迷今天湧上美國舊金山街頭，向奪得本季NBA總冠軍的勇士致敬。 法新社

成千上萬的球迷今天湧上美國舊金山街頭，向奪得本季NBA總冠軍的勇士致敬。 法新社 勇士隊員搭乘敞篷巴士參加封王遊行，慶祝他們奪下8年來的第4座總冠軍。 法新社 勇士隊員搭乘敞篷巴士參加封王遊行，慶祝他們奪下8年來的第4座總冠軍。 法新社

勇士隊員搭乘敞篷巴士參加封王遊行，慶祝他們奪下8年來的第4座總冠軍。 法新社 勇士隊員搭乘敞篷巴士參加封王遊行，慶祝他們奪下8年來的第4座總冠軍。 法新社 勇士隊員搭乘敞篷巴士參加封王遊行，慶祝他們奪下8年來的第4座總冠軍。 法新社

勇士隊員搭乘敞篷巴士參加封王遊行，慶祝他們奪下8年來的第4座總冠軍。 法新社 勇士隊員搭乘敞篷巴士參加封王遊行，慶祝他們奪下8年來的第4座總冠軍。 法新社 勇士隊員搭乘敞篷巴士參加封王遊行，慶祝他們奪下8年來的第4座總冠軍。 法新社

勇士隊員搭乘敞篷巴士參加封王遊行，慶祝他們奪下8年來的第4座總冠軍。 法新社 勇士的頭號王牌柯瑞（Stephen Curry）戴著一條金項鍊，上面掛著他已獲得的冠軍戒，站在遊行隊伍的最前端。 法新社 勇士的頭號王牌柯瑞（Stephen Curry）戴著一條金項鍊，上面掛著他已獲得的冠軍戒，站在遊行隊伍的最前端。 法新社

勇士的頭號王牌柯瑞（Stephen Curry）戴著一條金項鍊，上面掛著他已獲得的冠軍戒，站在遊行隊伍的最前端。 法新社 勇士隊員搭乘敞篷巴士參加封王遊行，慶祝他們奪下8年來的第4座總冠軍。 法新社 勇士隊員搭乘敞篷巴士參加封王遊行，慶祝他們奪下8年來的第4座總冠軍。 法新社

勇士的頭號王牌柯瑞（Stephen Curry）戴著一條金項鍊，上面掛著他已獲得的冠軍戒，站在遊行隊伍的最前端。 法新社 勇士隊員搭乘敞篷巴士參加封王遊行，慶祝他們奪下8年來的第4座總冠軍。 法新社