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高嘉瑜10年沒整理陽台曝光 網嚇：像走進資源回收場

PLG／哨聲影響比賽 林冠綸向球迷致歉

聯合報／ 記者曾思儒／新竹即時報導
攻城獅隊洋將辛巴（左）在籃下一柱擎天。記者侯永全／新竹攝影
攻城獅隊洋將辛巴（左）在籃下一柱擎天。記者侯永全／新竹攝影

隊史首度打進PLG總冠軍賽的新竹街口攻城獅隊，首戰克服23分劣勢，以1分差逆轉衛冕軍台北富邦勇士隊，但今天第2戰第二節落後就超過20分，最終以81：102吞敗，季後賽主場全勝紀錄破功，教頭林冠綸賽後還特別向7200名進場球迷致歉。

今天賽前領到年度最佳教練的林冠綸提到，球隊的確有沒做好的地方，勇士外線命中率又高，三分球把握度成今天比賽關鍵，「這就是一場比賽，會把做不好的去做改進。」他強調不會去看分數，會鼓勵球員爭取下一場勝利，且這場比賽他也「看得懂」裁判的吹判，他說：「給許教練（許晉哲）的尊重，我們都沒有問題。」

「比較可惜這場比賽節奏比較破碎一點，為所有買票進場的球迷說聲抱歉，球迷應該比較喜歡上一場的節奏。」林冠綸說。

今天攻城獅團隊被吹20次犯規，洋將布魯斯巫獅還因一次違反運動精神犯規加上一次技術犯規，第三節遭奪權出場；勇士今天團隊也有23次犯規，中鋒曾祥鈞領到6犯犯滿的畢業證書。

巫獅前一次出賽已要回溯到5月21日的例行賽，相隔一個月再出賽，林冠綸解釋說，巫獅練習狀況不錯，加上法獅出賽頻繁，原本就設定這場做洋將輪替；首戰因進入健康管理程序缺陣的林宜輝，今天回歸雖4投0中，僅靠10罰中4的罰球線拿下4分，整體表現仍滿意。

「輝哥昨天回到球隊，今天目標讓他適應比賽節奏和強度。」林冠綸提到，今天林宜輝進攻不是重點，教練團注意的是他對球場的解讀和身體狀況，對他防守端的貢獻仍然滿意。

攻城獅先前進入健康管理程序的4名球員，只剩後衛陳堅恩還沒回歸，林冠綸不保證第3戰能全員到齊，他說：「不敢說下一場會看到他（陳堅恩），希望下一場可以看到他，再來就是看他禮拜四會不會出現在球場。」

林冠綸 富邦勇士 攻城獅

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