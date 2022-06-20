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PLG／塞瑟夫籃板掛蛋 許晉哲：贏球就好

聯合報／ 記者曾思儒／新竹即時報導
富邦勇士隊塞瑟夫。記者侯永全／攝影
富邦勇士隊塞瑟夫。記者侯永全／攝影

錯過總冠軍賽首戰勝利，PLG衛冕軍台北富邦勇士隊今天第2戰沒再讓勝利溜走，但102：81大勝新竹街口攻城獅隊 下卻有隱憂，洋將塞瑟夫比賽中再頂到肋骨舊傷，全場僅拿7分更寫賽季新低。

勇士教頭許晉哲不諱言，今天激烈的肢體碰撞，對塞瑟夫一定有影響，「Z（塞瑟夫）一直扶著肋骨，非常不舒服，明天會再去看醫生，看反應和回饋，自己判斷不準，要看醫生再判斷。」

塞瑟夫前一輪季後賽碰福爾摩沙台新夢想家隊時遭撞傷肋骨，最嚴重時「連呼吸也痛」，休息一場後總冠軍賽再回歸，首戰上場30分鐘貢獻16分、6籃板，今天上場21分鐘，6投3中拿7分寫下賽季最低，籃板更是罕見掛零。

許晉哲認為，塞瑟夫今天多是「配掉」對手，且團隊56籃板優於攻城獅的46，贏球結果總比塞瑟夫「雙20」但落敗更好。

攻城獅主戰中鋒辛巴今天雖有22分但「僅」11籃板，且第四節直接休息，攻城獅教頭林冠綸說：「我們是吃內線的球隊，辛巴在很多身體對抗，對手都比較『凶狠』，這對他比較危險，他要不到哨音，拿不到身體對抗優勢的哨音時，多少影響表現。」

攻城獅 富邦勇士 許晉哲

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