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NBA／柯瑞進歷史前10要擠掉誰？名嘴：當然是詹皇

聯合新聞網／ 綜合報導
名嘴貝勒斯認為，若要將一人踢出10大球星，那無疑是詹姆斯。 歐新社資料照片
名嘴貝勒斯認為，若要將一人踢出10大球星，那無疑是詹姆斯。 歐新社資料照片

勇士上星期奪冠讓球星柯瑞(Stephen Curry)拿下生涯第4冠和首座FMVP，隨後外界也紛紛開始討論柯瑞是否能進歷史10大球星，名嘴貝勒斯（Skip Bayless）認為，若要將一人踢出10大球星，那無疑是詹姆斯(LeBron James)。

貝勒斯被認為是媒體圈最大「詹黑」，一直以來對於詹皇針對性發言不勝枚舉，他先前曾發表過他心中的10大球星，當時他把詹姆斯放在第9名，讓主持人相當不解，許多網友也痛罵，「光是你這個排名就足以讓你退出媒體圈。」、「這是史上最爛的排名。」、「我倒是蠻意外他還將詹姆斯排在第9。」

而當時這個排名也不包含柯瑞，不過日前他在節目上表示，若要把柯瑞選進前10，那理所當然要踢掉詹姆斯，「柯瑞奪冠了，現在大家都在討論他的歷史地位，這真的很難決定，因為就像T-Mac(Tracy McGrady)說的，柯瑞進前10就要擠掉1位球星，那會是誰呢？我認為只有詹姆斯了。」

「理由很簡單，因為柯瑞在總冠軍戰一共擊敗柯瑞3次，柯瑞大部份的榮耀都是靠著打敗詹姆士拿到的，所以他擠掉詹姆斯很合理。」

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