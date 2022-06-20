NBA／質疑塞隊防守 勇士前教頭表示柯瑞拿FMVP要感謝對手
勇士闊別4年後再次奪得總冠軍，球星柯瑞(Stephen Curry)也在毫無意外下以全票之姿拿下FMVP，雖勇士前教頭傑克森(Mark Jackson)也是把票投給咖哩的11位媒體記者之一，不過他卻表示，「如果我是柯瑞，我會感謝波士頓的防守讓我得到這座MVP。」
在本季之前柯瑞雖然擁有3枚冠軍戒指，但卻從來沒有拿過FMVP，讓他因此遭受質疑，今年他率領勇士贏得8年內第4冠，並且在總冠軍賽繳出場均30分、5籃板、5助攻好成績，以全票之姿獲選FMVP。
前勇士教頭傑克森也是11位具有投票資格的媒體記者之一，雖然他把票投給了前子弟兵，但他卻認為獲獎是對手的功勞，「如果我是柯瑞，我會感謝波士頓的防守讓我得到這座MVP。」
之所有傑克森會這樣說，是因為他已經多次上節目批評綠衫軍的防守策略，他認為面對柯瑞，塞隊應該要選擇採用「沉退式防守」，而非「包夾」或是「閃電夾擊」等方式，但塞隊到第六戰都沒有改變策略，讓他感到非常失望。
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