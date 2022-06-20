快訊

影／日本75歲前東京都知事遭批「公然性騷擾」 直播畫面曝光引網撻伐

前車之鑑！林義傑扮「著作權蟑螂」 下場可能是這樣

NBA／質疑塞隊防守 勇士前教頭表示柯瑞拿FMVP要感謝對手

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士前教頭傑克森諷刺柯瑞拿FMVP。 美聯社
勇士前教頭傑克森諷刺柯瑞拿FMVP。 美聯社

勇士闊別4年後再次奪得總冠軍，球星柯瑞(Stephen Curry)也在毫無意外下以全票之姿拿下FMVP，雖勇士前教頭傑克森(Mark Jackson)也是把票投給咖哩的11位媒體記者之一，不過他卻表示，「如果我是柯瑞，我會感謝波士頓的防守讓我得到這座MVP。」

在本季之前柯瑞雖然擁有3枚冠軍戒指，但卻從來沒有拿過FMVP，讓他因此遭受質疑，今年他率領勇士贏得8年內第4冠，並且在總冠軍賽繳出場均30分、5籃板、5助攻好成績，以全票之姿獲選FMVP。

前勇士教頭傑克森也是11位具有投票資格的媒體記者之一，雖然他把票投給了前子弟兵，但他卻認為獲獎是對手的功勞，「如果我是柯瑞，我會感謝波士頓的防守讓我得到這座MVP。」

之所有傑克森會這樣說，是因為他已經多次上節目批評綠衫軍的防守策略，他認為面對柯瑞，塞隊應該要選擇採用「沉退式防守」，而非「包夾」或是「閃電夾擊」等方式，但塞隊到第六戰都沒有改變策略，讓他感到非常失望。

波士頓 投票

相關新聞

NBA／柯比、詹皇「當司機」奪冠 巴克利：KD做到才能獲尊重

勇士闊別4年後再次奪得總冠軍，也是杜蘭特（Kevin Durant）離隊後的首座冠軍，日前TNT球評球星巴克利（Charles Barkley）表示，若杜蘭特生涯未能獨自率隊拿下冠軍戒，他將永遠無法贏

NBA／效法喬丹、禪師情誼 湯普森：生涯只願為柯爾效力

喬丹（Michael Jordan）當年曾信誓旦旦表示，只願意為「禪師」傑克森（Phil Jackson）打球，這樣的宣言也造就1998年公牛「最後之舞」的由來。 如今，勇士在完成8年內6闖總冠

NBA／柯瑞踢掉張伯倫進歷史10大球星？K湯爸不挺：憑什麼

柯瑞(Stephen Curry)在拿下個人生涯第4冠和首座FMVP後，ESPN球評史密斯(Stephen A.Smith)力挺他擠掉「上古神獸」張伯倫(Wilt Chamberlain)進入歷史10

NBA／傳拉文續留公牛希望濃 有望簽5年頂級合約

即將在今年夏天成為自由球員的拉文（Zach LaVine），儘管先前屢有可能離隊的流言傳聞，不過根據《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）的消息，拉文預計會在不久之後和公牛達成續約協議，甚至消息

NBA／質疑塞隊防守 勇士前教頭表示柯瑞拿FMVP要感謝對手

勇士闊別4年後再次奪得總冠軍，球星柯瑞(Stephen Curry)也在毫無意外下以全票之姿拿下FMVP，雖勇士前教頭傑克森(Mark Jackson)也是把票投給咖哩的11位媒體記者之一，不過他卻表

NBA／前最佳第六人應徵爵士主帥 泰瑞：米契爾球風似韋德

前最佳第六人泰瑞（Jason Terry）近期透露參加了爵士新主帥的面試，同時他也談到了對於爵士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）的看法。泰瑞認為，米契爾有機會成為和韋德（Dwyane

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。