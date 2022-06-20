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NBA／備戰總冠軍賽第7戰？格林開玩笑過父親節

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

勇士隊上周在總冠軍賽第6戰高捧金盃，避免讓戰局進入驟死第7戰，個人第4冠到手的格林（Draymond Green）心情大好，今天還在推特開玩笑說，正為第7戰上緊發條。

勇士和塞爾蒂克的總冠軍賽對決，若是進行到第7戰，將在台灣時間今天早上登場，美國時間則是6月第3個周日的父親節，這將是勇士8年來第2度父親節在主場迎接第7戰。

不過勇士第6戰就在波士頓終結「綠衫軍」，可以和家人歡度父親節，格林也在透過推特大開玩笑。

「準備好今晚的第7戰了。」格林今天先在推特表示自己已經為驟死戰上緊發條，接續才補了「父親節快樂」；不到1小時後他又發文，笑說感謝塞爾蒂克教練團收聽自己的podcast節目。

先前有報導提到，「綠衫軍」教練團會聽格林的podcast「格林秀（The Draymond Green Show）」，希望獲取一些勇士對總冠軍賽的資訊，就結果論還說效果不如預期，也讓格林可以驕傲回覆說「感謝支持」。

勇士重返王位，球團已公佈風光慶祝封王遊行計畫，慶祝活動將安排在美國時間20日當地時間早上11點到下午2點，可預期4冠功臣格林可獲得熱烈歡迎。

格林 勇士 塞爾蒂克

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