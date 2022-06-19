NBA／柯瑞夠不夠格進前十大？ 麥格瑞迪打槍引論戰

柯瑞（Stephen Curry）率領勇士奪下8年內的第4座總冠軍，拿下個人首座FMVP，不僅完整了生涯缺憾，也證明了自己的價值。近日柯瑞更被列入NBA前十大球星討論名單，但遭名人堂球星「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）打槍，再度引起爭論，有網友嘲諷麥格瑞迪沒拿過冠軍，評論完全沒有說服力。

麥格瑞迪日前參加退役球星亞瑞納斯（Gilbert Arenas）的直播秀，在場的巴恩斯（Matt Barnes）等人認為，柯瑞這位超級射手改寫了許多NBA投籃紀錄，甚至顛覆了現代籃球生態，如今更帶領勇士重返榮耀，贏得第4座總冠軍，應當有資格躋身十大球星。

說起歷史球星排名，不免又要「引戰」，這回也不意外，麥格瑞迪尖銳地反問：「那你告訴我，之前的球星誰該被拿掉呢？顯然地，你們沒有人能直接找出來，這代表他還不夠格，柯瑞還沒達到這個境界。」

麥格瑞迪。 美聯社

麥格瑞迪也進一步解釋，柯瑞或許是史上最偉大球員之一，甚至很接近前十了，但在他的心目中，柯瑞還不到位。不過，43歲的麥格瑞迪雖曾7度入選明星賽、2度拿下得分王，職業生涯卻從未贏得任何一座總冠軍和MVP，也被網友嘲諷：「你拿過冠軍？」、「完全不具說服力」，引發論戰。

NBA前十大球星排名眾說紛紜，不過人選倒是大同小異，根據《ESPN》和《The Athletic》的評選結果，前十大球星不外乎喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、魔術強森（Magic Johnson）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、羅素（Bill Russell）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、鄧肯（Tim Duncan）、布萊恩（Kobe Bryant）、柏德（Larry Bird）。