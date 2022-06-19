NBA／柯瑞夠不夠格進前十大？ 麥格瑞迪打槍引論戰
柯瑞（Stephen Curry）率領勇士奪下8年內的第4座總冠軍，拿下個人首座FMVP，不僅完整了生涯缺憾，也證明了自己的價值。近日柯瑞更被列入NBA前十大球星討論名單，但遭名人堂球星「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）打槍，再度引起爭論，有網友嘲諷麥格瑞迪沒拿過冠軍，評論完全沒有說服力。
麥格瑞迪日前參加退役球星亞瑞納斯（Gilbert Arenas）的直播秀，在場的巴恩斯（Matt Barnes）等人認為，柯瑞這位超級射手改寫了許多NBA投籃紀錄，甚至顛覆了現代籃球生態，如今更帶領勇士重返榮耀，贏得第4座總冠軍，應當有資格躋身十大球星。
說起歷史球星排名，不免又要「引戰」，這回也不意外，麥格瑞迪尖銳地反問：「那你告訴我，之前的球星誰該被拿掉呢？顯然地，你們沒有人能直接找出來，這代表他還不夠格，柯瑞還沒達到這個境界。」
麥格瑞迪也進一步解釋，柯瑞或許是史上最偉大球員之一，甚至很接近前十了，但在他的心目中，柯瑞還不到位。不過，43歲的麥格瑞迪雖曾7度入選明星賽、2度拿下得分王，職業生涯卻從未贏得任何一座總冠軍和MVP，也被網友嘲諷：「你拿過冠軍？」、「完全不具說服力」，引發論戰。
NBA前十大球星排名眾說紛紜，不過人選倒是大同小異，根據《ESPN》和《The Athletic》的評選結果，前十大球星不外乎喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、魔術強森（Magic Johnson）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、羅素（Bill Russell）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、鄧肯（Tim Duncan）、布萊恩（Kobe Bryant）、柏德（Larry Bird）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言