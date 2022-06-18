NBA／雷霆有意向上交易 拿多特與12號籤換拓荒主者第7順位

雷霆在本週進行了休賽季首個交易，利用首輪30號籤與未來兩隻次輪籤，跟金塊換取未來選秀權，以及前鋒格林（JaMychal Green），近日雷霆再傳出希望將首輪第12順位籤與多特（Luguentz Dort）作為籌碼，向上交易換來拓荒者的7號籤。

會有這傳聞，主因是雷霆近期傳出對於普度大學的後衛艾維（Jaden Ivey）、肯塔基大學後衛夏普（Shaedon Sharpe）有著極高的興趣，因此希望透過第12號籤向上交易獲取這兩位淺力新秀之一。根據《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）表示：「近日我與雷霆制服組聯繫時，他們建議我可以寫一些有關多特的交易，我想說的是對比之下，拓荒者更能推動此次交易。」接著費雪詳細介紹交易談論的主軸，雷霆願意送出多特與12號選秀籤，向拓荒者換來第7順位。

美國知名體育台《ESPN》的選秀專家吉馮尼（Jonathan Givony）近期也報導，雷霆在此交易是較為積極的一方，因為他們看上了夏普以及艾維，雖然球迷深愛多特，但若續約價碼談不攏，自然會被當作交易籌碼。

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