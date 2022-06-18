快訊

印尼羽賽／化解對手5賽末點 戴資穎退陳雨菲晉冠軍賽

台鐵又出狀況！最美區間車窗戶遭異物砸中、龜裂

NBA／狀元熱門的首選？傳霍姆格倫與史密斯都想成為雷霆人

聯合新聞網／ 綜合報導
傳出待選新秀霍姆格倫（左）與史密斯（右）都希望能為雷霆效力。 美聯社
傳出待選新秀霍姆格倫（左）與史密斯（右）都希望能為雷霆效力。 美聯社

本季靠著好手氣抽中榜眼籤的雷霆隊，近期不停試訓各個潛力新秀，其中就包括兩大狀元熱門霍姆格倫（Chet Holmgren）與史密斯（Jabari Smith Jr），兩人都興奮地期待能被雷霆選中。

史密斯近日在選秀前的記者會表示：「普雷斯蒂（Sam Presti）是個偉大的總管，他在籃球方面有非常好的背景，在這位置已經很久了，所以這次為雷霆試訓我感覺非常棒，希望我能承接杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的棒子，球隊目前也朝著正確的方向進步，我非常期待這支球隊之後的發展。」此外他也認為自己能夠與雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以及淺力新秀吉迪（Josh Giddey）擦出火花，職業生涯在這起步會有很大的幫助。

不僅史密斯渴望被雷霆選中，根據美國知名記者魯西洛（Ryen Russillo）日前在Podacast上表示，霍姆格倫的經紀人也希望這位狀元熱門能加入雷霆，原因是在奧克拉荷馬能有更多的發揮空間。

不過根據《BasketballNews.com》報導，日前霍姆格倫傳出不願意提供健康檢測報告給雷霆，恐怕會讓雷霆有些許疑慮。

美國 記者會

相關新聞

NBA／勇士班機返抵舊金山 柯爾透露奪冠慶功最棒時刻

2022年NBA新科總冠軍勇士經過1夜歡慶，如今已經搭乘專機回到舊金山，而這群抱回金盃的英雄除受到球迷熱情迎接，媒體也聚集現場準備採訪他們感受。 其中柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（

NBA／柯瑞全票獲FMVP 維金斯沒獲獎不失望：當之無愧

昨日（17號）NBA總冠軍正式出爐，最終由勇士以4勝2敗擊敗了塞爾蒂克帶走冠軍獎盃，而勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）終於獲得夢寐以求的總決賽MVP，本次總冠軍賽除了柯瑞外，勇士前鋒維金

NBA／母校校史第一人 柯瑞「30號」將退休不再使用

勇士主控柯瑞（Stephen Curry）在昨天高舉個人生涯第4座NBA冠軍獎盃與首座總冠軍賽MVP獎座後，讓他的生涯成...

NBA／稱勇士贏球靠支票惹爭議 記者駁：非批評是讚美

《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）日前發言惹議，他在勇士於總冠軍賽贏球後聲稱這是靠支票，而這說法之後也被勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）回擊說根本太荒謬，不過溫德霍斯特也

NBA／回應勇士奪冠靠砸錢補強 老闆拉卡柏：就是個笑話

勇士昨天（17號）暌違4年再度奪下總冠軍，老闆拉卡柏（Joe Lacob）在奪冠後，針對有人稱球隊是花大錢買球員得冠軍一說，直呼是笑話。 拉卡柏就說：「拜託，這很荒唐，就是個笑話，我們除了維金斯

NBA／狀元熱門的首選？傳霍姆格倫與史密斯都想成為雷霆人

本季靠著好手氣抽中榜眼籤的雷霆隊，近期不停試訓各個潛力新秀，其中就包括兩大狀元熱門霍姆格倫（Chet Holmgren）與史密斯（Jabari Smith Jr），兩人都興奮地期待能被雷霆選中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。