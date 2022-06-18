NBA／狀元熱門的首選？傳霍姆格倫與史密斯都想成為雷霆人
本季靠著好手氣抽中榜眼籤的雷霆隊，近期不停試訓各個潛力新秀，其中就包括兩大狀元熱門霍姆格倫（Chet Holmgren）與史密斯（Jabari Smith Jr），兩人都興奮地期待能被雷霆選中。
史密斯近日在選秀前的記者會表示：「普雷斯蒂（Sam Presti）是個偉大的總管，他在籃球方面有非常好的背景，在這位置已經很久了，所以這次為雷霆試訓我感覺非常棒，希望我能承接杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的棒子，球隊目前也朝著正確的方向進步，我非常期待這支球隊之後的發展。」此外他也認為自己能夠與雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以及淺力新秀吉迪（Josh Giddey）擦出火花，職業生涯在這起步會有很大的幫助。
不僅史密斯渴望被雷霆選中，根據美國知名記者魯西洛（Ryen Russillo）日前在Podacast上表示，霍姆格倫的經紀人也希望這位狀元熱門能加入雷霆，原因是在奧克拉荷馬能有更多的發揮空間。
不過根據《BasketballNews.com》報導，日前霍姆格倫傳出不願意提供健康檢測報告給雷霆，恐怕會讓雷霆有些許疑慮。
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