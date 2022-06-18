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NBA／母校校史第一人 柯瑞「30號」將退休不再使用

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞的母校戴維森學院也宣佈將會在8月底的儀式上正式退休柯瑞的30號大學球衣，也是校史第一個未來將不會再使用的背號。 截圖自戴維森學院推特
柯瑞的母校戴維森學院也宣佈將會在8月底的儀式上正式退休柯瑞的30號大學球衣，也是校史第一個未來將不會再使用的背號。 截圖自戴維森學院推特

勇士主控柯瑞（Stephen Curry）在昨天高舉個人生涯第4座NBA冠軍獎盃與首座總冠軍賽MVP獎座後，讓他的生涯成就再邁向新的里程碑，而今天柯瑞的母校戴維森學院也宣佈將會在8月底的儀式上正式退休柯瑞的30號大學球衣，也是校史第一個未來將不會再使用的背號。

柯瑞今年5月在戴維森學院正式取得社會學學位，不過因為正在參加NBA季後賽而無法出席畢業典禮，不過戴維森學院體育總監克里尼在今天表示，將在8月底舉行的典禮中頒發給柯瑞學士文憑，並且宣布他入選學校名人堂。

而依照戴維森學院的慣例，只有完成學位的球員才能取得退休球衣的資格，而柯瑞的30號球衣也將在當天正式退休，過去戴維森學院就已經為6名球員舉行過球衣退休儀式，包括前西雅圖超音速球員史奈德（Dick Snyder）、前NBL MVP魯克（Derek Rucker）等人，不過柯瑞的「30號」將會是校史第一個不再被使用的背號。

柯瑞在2006年至2009年間代表戴維森學院出賽過3個賽季，並且保有校史得分、三分球、罰球、投籃和抄截各項歷史紀錄，並且在2008年率領球隊打進全國8強賽，追平校史最佳戰績。

柯瑞 NBA 勇士

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