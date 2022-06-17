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NBA／勇士封王免費送2000雞排 金主竟是PTT股板「航海王」

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士封王，PTT股板航海王發雞排。 路透
勇士封王，PTT股板航海王發雞排。 路透

勇士今天擊敗塞爾蒂克拿下本季的總冠軍，賽後有人在PTT上表示為了以示慶祝，免費贈送2000片雞排，隨後就有眼尖的網友發現，這名發文者原來是PTT股市板「航海王」。

這名網友據悉曾在股市板發文擁有7千多長榮海運股票，成本只有20元，因此被網友稱為「航海王」。

航海王今天中午在PTT的NBA和G-S-WARRIORS板上發文寫下「恭喜勇士重返榮耀！Curry榮獲FMVP」，他表示為了慶祝勇士奪冠，他決定發送2000片雞排，名眾只要到店說出通關密語「恭喜金州勇士總冠軍，Curry榮獲FMVP」，就能獲取雞排，一人限領一份，直到發完為止。

可領取雞排的店家包：派克雞排光華店、派克脆皮雞排內湖店、派克脆雞排吳興街店、派克雞排七張店。

以下為領取時間與地點：

派克雞排（光華店） 台北市中正區八德路一段82巷9弄20號

500份 分兩輪 領完為止

時間：12:30~15:30有250份。16:30~19:00有250份

派克脆皮雞排 內湖店 台北市內湖區內湖路一段285巷59弄4號

500份 分兩輪 領完為止

時間：12:30~15:30有250份(內湖第一輪發完囉!)。16:30~19:00有250份

派克脆雞排 吳興街店 台灣台北市信義區吳興街21號

300份 一輪領完為止

時間：12:30起可領

派克雞排 七張店 新北市新店區寶橋路1巷2號

200份 一輪領完為止

時間：16:30起可領

雞排 PTT 長榮

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