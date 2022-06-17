NBA／勇士封王免費送2000雞排 金主竟是PTT股板「航海王」
勇士今天擊敗塞爾蒂克拿下本季的總冠軍，賽後有人在PTT上表示為了以示慶祝，免費贈送2000片雞排，隨後就有眼尖的網友發現，這名發文者原來是PTT股市板「航海王」。
這名網友據悉曾在股市板發文擁有7千多長榮海運股票，成本只有20元，因此被網友稱為「航海王」。
航海王今天中午在PTT的NBA和G-S-WARRIORS板上發文寫下「恭喜勇士重返榮耀！Curry榮獲FMVP」，他表示為了慶祝勇士奪冠，他決定發送2000片雞排，名眾只要到店說出通關密語「恭喜金州勇士總冠軍，Curry榮獲FMVP」，就能獲取雞排，一人限領一份，直到發完為止。
可領取雞排的店家包：派克雞排光華店、派克脆皮雞排內湖店、派克脆雞排吳興街店、派克雞排七張店。
以下為領取時間與地點：
派克雞排（光華店） 台北市中正區八德路一段82巷9弄20號
500份 分兩輪 領完為止
時間：12:30~15:30有250份。16:30~19:00有250份
派克脆皮雞排 內湖店 台北市內湖區內湖路一段285巷59弄4號
500份 分兩輪 領完為止
時間：12:30~15:30有250份(內湖第一輪發完囉!)。16:30~19:00有250份
派克脆雞排 吳興街店 台灣台北市信義區吳興街21號
300份 一輪領完為止
時間：12:30起可領
派克雞排 七張店 新北市新店區寶橋路1巷2號
200份 一輪領完為止
時間：16:30起可領
▪ 總冠軍賽程與戰績 綠衫軍大戰勇士爭冠
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言